Coronavirus : avec la fermeture des commerces, les professionnels sont inquiets en Loire-Atlantique

Le Premier ministre l'a annoncé ce samedi 14 mars, tous les lieux "non essentiels" sont fermés. Les cinémas, les bars, les restaurants ou encore les discothèques sont concernés. Olivier Dardé est le président de l'association des commerçants du centre ville de Nantes, il demande au gouvernement "l'annulation des charges fiscales patronales". Après la crise des Gilets jaunes et celle de la réforme des retraites les commerçants sont une nouvelle fois touchés. "C'est la catastrophe pour les confrères qui sont dans une situation déjà délicate, il y aura des fermetures". Pour lui les mesures de chômage partiel de l'État ne suffiront pas "le report des charges c'est bien mais là il faut les annuler".

Même son de cloche pour Catherine Querard, présidente du groupe national des indépendants du grand ouest. "On est tous très préoccupés, on n'imaginait pas le couperet, on le redoutait. On est en train de s'organiser pour voir ce qu'ont peut mettre en oeuvre pour se soutenir. On attend de voir quelles seront les mesures gouvernementales".