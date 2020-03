Coronavirus : avec le confinement, les commandes en ligne de ce boucher du Mans explosent

Depuis le confinement, les commandes en ligne ne cessent d'affluer sur le site internet du boucher manceau Steven Ramage. "On l'a lancé en janvier. On avait un peu d'activité, mais depuis la mise en place du confinement, les commandes explosent" raconte l'artisan de la rue des Maillets. "ça représente actuellement 15% de mon chiffre d'affaires, c'est énorme" et c'est un travail à plein temps, puisque cela le mobilise 7 jours sur 7. Les commandes sont soit livrées, soit disponible en retrait à la boutique. Le boucher propose également ses produits sur le site sarthois Mon p'tit panier.

à lire aussi DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce mardi

Les commandes affluent même le soir et le weekend

Le boucher a travaillé dimanche, et tous les jours de la semaine avant cela. "J'arrive le soir chez moi et je continue à recevoir des mails et des appels de commandes ! Rien que pour aujourd'hui mardi, j'ai 50 commandes à préparer." Parmi les produits les plus demandés, des choses "rapides à cuisiner, explique Steven Ramage, invité régulier d'On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Des steak hachés, des filets de poulet, des chipolatas. On sent que les enfants sont à la maison !"

Quelques problèmes de livraison, les commandes disponibles en boutique également

Avec l'épidémie de coronavirus, "on a eu quelques problèmes de livraisons, mais on peut toujours s'arranger, on s'engage à assurer toutes les livraisons, précise Steven Ramage. Si vous habitez ailleurs qu'au Mans, vous pouvez envoyer un message pour voir si une livraison pourrait être organisée. Le maître-boucher assure qu'il n'y a aucun problème d'approvisionnement.

Des précautions en boutique

L'artisan a mis des panneaux en vitrine, expliquant que seul deux clients peuvent être en même temps dans la boutique. "Les clients le comprennent très bien, tout le monde le respecte, on leur demande d'observer un mètre de distance entre eux". Mais le boucher reconnaît qu'il doit encore trouver une solution pour sa vendeuse, encore en contact direct avec les clients. "Nous avons mis du gel hydroalcoolique à disposition pour tous".