coronavirus : Bayeux va rouvrir ses marchés

La ville de Bayeux a obtenu de la préfecture du Calvados la réouverture de ses marchés hebdomadaires à partir de ce samedi 25 avril "mais dans un format réduit et dans le respect le plus strict des règles sanitaires."

Bayeux va pouvoir rouvrir ses deux marchés hebdomadaires dès ce samedi 25 avril, annonce la ville dans un communiqué.

Ils avaient été suspendus suite au vote de la loi d’urgence et aux directives préfectorales prises pour lutter contre l'épidémie coronavirus le 24 mars dernier.

La commune a demandé et obtenu une dérogation permettant la réouverture des marchés hebdomadaires au regard de la situation sanitaire "mais dans un format réduit et dans le respect le plus strict des règles sanitaires", explique Patrick Gomont, le maire de Bayeux

Les marchés reprendront donc dès ce samedi 25 avril en appliquant les mesures suivantes :