Coronavirus : Bercy annonce des mesures de soutien aux entreprises

Les premiers touchés sont les secteurs du tourisme, celui des salons et expositions et des commerces de luxe.

Face aux perturbations croissantes à mesure que l'épidémie de Covid-19 s'étend, le gouvernement prend de nouvelles mesures pour aider les PME. Entre annulation d'événements, secteur du tourisme en plein marasme dans les lieux habituellement très fréquentés par les voyageurs chinois, et industries en rupture d'approvisionnement en provenance de Chine, le nouveau coronavirus commence à peser sur les finances de nombreuses entreprises.

Une cellule de crise mise en place au ministère de l'Économie

"Nous répondrons aux besoins de tous les chefs d'entreprise, sans exception", a assuré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, après avoir réuni à Bercy des représentants des entreprises. "Les premiers touchés sont les secteurs du tourisme, celui des salons et expositions et des _commerces de luxe_", selon Pierre Goguet, président de l'organisation nationale des chambres de commerce et d'industrie CCI France.

Le virus est considéré comme "cas de force majeure" pour les entreprises ayant des contrats dans le cadre de marchés publics. Elles ne sont pas dans l'obligation de payer des pénalités en cas de retard de livraison. Le gouvernement annonce aussi l'activation de la cellule de continuité économique, sorte de cellule de crise, qui permet au ministère de gérer en temps réel l'impact de l'épidémie en lien avec les secteurs concernés. Cette cellule avait déjà été activée durant la crise des "gilets jaunes" et pendant l'épidémie de grippe H1N1 en 2009. Bpifrance a aussi été appelée à la rescousse : la banque publique d'investissement va garantir fortement les prêts que des PME auraient besoin de souscrire pour soutenir leur trésorerie.

Des mesures qui ne seront "peut-être pas suffisantes" selon la CPME

Les annonces faites sont "bien ciblées, mais risquent de ne pas être suffisantes si la situation perdure", a réagi François Asselin, le président de la Confédération des PME (CPME). "Nous demandons comme nous l'avons fait depuis lundi à ce que soit étudié l'extension du risque de catastrophe naturelle à celui d'un risque sanitaire."

Bruno Le Maire a confirmé que le coronavirus aurait un impact "significatif" sur la croissance française cette année, a aussi plaidé pour une action coordonnée au niveau européen, défendant l'idée de mesures de relance budgétaire de la part des États et de la Banque centrale européenne. Avec une croissance affaiblie et des aides débloquées pour les entreprises, la maîtrise des déficits va s'avérer difficile. Bruxelles devrait faire preuve de "souplesse" et de "compréhension", a plaidé le ministre.