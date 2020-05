Coronavirus : Bordeaux Métropole débloque 15 millions pour les TPE

Les TPE - qui emploient de 1 à 5 salariés - sont touchées de plein fouet par la crise sanitaire depuis le début du confinement. Elles sont plus de 15 000 sur le territoire de la Métropole. 70% de ces TPE accusent selon la Métropole une perte d'au moins 40% de leur chiffre d'affaire.

Un virement bancaire sous 8 à 10 jours

Bordeaux Métropole vient donc de débloquer pour ces petites entreprises une aide d'urgence de 15,7 millions d'euros. Celles qui seront éligibles toucheront par virement bancaire une montant forfaitaire de 1500 euros, "sous 8 à 10 jours, je m'y engage" rajoute Patrick Bobet, le président de Bordeaux Métropole.

Un montant auquel celles qui font en plus face à des difficultés pour garder leur(s) salarié(s) pourront rajouter 1000 euros au titre du maintien de l'emploi. L'aide maximum s'élèvera donc à 2500 euros par entreprise.

Les 2 principaux critères pour bénéficier de cette aide:

avoir entre 1 et 5 salariés

avoir perdu au moins 40% de son chiffre d'affaire par rapport à Mars 2018 ( et non mars 2019 pour cause de Gilets Jaunes)

Cette aide de la Métropole sera cumulable avec les autres dispositifs mis en place par l'Etat et la Région Nouvelle Aquitaine.

Toutes les entreprises ne seront pas sauvées

En dépit de tous ces fonds d'urgence, Nathalie Laporte, la présidente de la Chambre des Métiers et de l'artisanat de la Gironde rappelle que toutes les TPE de la Métropole ne survivront malheureusement pas à cette crise. "Celles qui étaient déjà fragiles avant, vont prendre un 2ème coup et n'arriveront certainement pas à s'en remettre" explique-t-elle. Se pose également à ses yeux une grande question pour les artisans et les commerçants à partir du 11 mai: "Les gens auront envie de bouger et de retrouver des relations sociales, mais auront-ils envie de consommer? Rien n'est mois sûr selon moi" rajoute la présidente qui ne cache pas son inquiétude pour la suite.

Les dossiers d'aide pour les TPE sont à déposer à partir de lundi 11 mai sur le site unique fondsurgencebordeauxmetropole.fr

Les aides seront mobilisables jusqu'au 30 juin.