Crise sanitaire : pas de ruée pour les achats de Noël à Caen

Jeux de société, poupées, jeux de construction... Les rayons jouets des grandes surfaces se sont remplis comme chaque année mi-octobre pour préparer Noël. Avec la crise sanitaire, quelques familles ont même anticipé les achats, par craintes de nouvelles mesures sanitaires juste avant les fêtes pour juguler l'épidémie de coronavirus.

Anticiper par crainte d'un potentiel reconfinement

"On a un _début d'activité tout à fait classique sur les jouets par rapport à l'an dernier_, indique Guillaume Lebailly, directeur du magasin Carrefour à Hérouville-Saint-Clair. L'effet Covid qu'on a connu ne modifie finalement pas l'achat ou la façon d'acheter des jouets par les clients. Ça va aller crescendo jusqu'au 10 décembre". D'ores et déjà, deux employés sont arrivés en renfort comme chaque année. "Ils sont à la fois sur la préparation en réserve et sur le rayon pour renseigner les clients, il faut être prêt pour le temps fort début décembre , précise la responsable du rayon, Anne-Lise Ribeiro. On a une clientèle de proximité qui vient en famille, qui fait du repérage".

Les rares clients qui remplissent déjà leur chariot de puzzles et jeux ne sont pas des habitués de l'achat anticipé : "d'habitude, je le fais la toute dernière semaine, mais je crois qu'il faut prévoir un peu avant cette année, lance Charlotte. On prend les devants". Même chose pour Laetitia et Jérôme qui d'ordinaire achètent tout à la dernière minute. _"On n'arrête pas d'entendre parler de reconfinement pour sauver Noël, lance Laetitia, alors on s'y prépare à l'avance". "Quand on a vu la ruée sur les pâtes avant le confinement en mars,_ ajoute Charlotte. Je me dis qu'avec les jouets, ça va être la même chose".