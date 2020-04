La CCI de l'Hérault lance l'opération Tranquillité Entreprises contre les cambriolages et cyber-attaques

Pour lutter contre les cambriolages dans les commerces ou les entreprises et le piratage informatique, la chambre de commerces et d'industrie de l'Hérault lance l'opération Tranquillité Entreprises.

On connaissait déjà les opérations Tranquillité Vacances pilotées par les gendarmes et les policiers pour surveiller votre maison pendant vos congés et limiter le risque de cambriolage. Voici l'opération Tranquillité Entreprises lancée par la chambre de commerce de l'Hérault en partenariat toujours avec la police nationale et la gendarmerie nationale.

Prévenir les cambriolages dans les entreprises fermées

Il s'agit d'unir les efforts pour prévenir cambriolages et cybermenaces durant le confinement. Car le risque est réel. La CCI de l'Hérault et les forces de l’ordre vont recenser et mettre en place, à la demande des entreprises et commerçants, une surveillance de leurs locaux professionnels au cours de patrouilles quotidiennes.

Il suffit de signaler la fermeture temporaire de son entreprise ou de son commerce en remplissant un simple formulaire auprès de la gendarmerie ou de la police. ou directement par courriel.

Prévenir aussi le piratage informatique

Le coronavirus est actuellement le principal appât des pirates informatiques qui exploitent le besoin d’information des entreprises sur l’évolution de la situation ou sur les aides mobilisables. La CCI de l'Hérault diffuse donc aussi une fiche pratique relative aux cybermenaces : conseils dans les domaines de sécurité globale, mais aussi de télétravail, de déplacements.

Là encore, les entreprises qui souhaitent être accompagnées sur ces problématiques d’intelligence économique et de cybermenaces,peuvent se signaler en remplissant un formulaire sécurisé.

"Ne pas ajouter de l'inquiétude à l'inquiétude"

"Beaucoup d’entreprises et commerces ont dû cesser leurs activités, ont autorisé leurs employés à télétravailler ou connaissent une situation de production dégradée. Pour ne pas rajouter de l’inquiétude à l’inquiétude, nous avons décidé de nous unir afin que cette situation inédite ne cause pas plus de problèmes, au travers de cambriolages ou cyberattaques notamment. Encore une fois, c’est ensemble que nous devons accompagner nos entreprises et commerçants, sur tous les aspects liés à cette crise", explique André Deljarry, Président de la CCI de l'Hérault,

Consultez toutes les informations pratiques sur le site de la CCI de l'Hérault.