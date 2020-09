Coronavirus : ce que l’on sait du plan de relance du gouvernement

Le gouvernement dévoilera ce jeudi les détails de son plan de relance de l'économie de 100 milliards d'euros, un plan attendu par les entreprises des secteurs les plus frappés par la crise et qui doit notamment accélérer la transition écologique.

Jean Castex, Premier ministre et Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances.

La présentation du plan de relance post Covid-19, repoussée d'une semaine pour donner la priorité à l’organisation de la rentrée, est prévue ce jeudi 3 septembre. Mais plusieurs des mesures ont déjà été dévoilées.

L'objectif et les moyens

Le gouvernement prépare depuis plusieurs semaines ce plan, d'un montant total de 100 milliards d'euros. L'objectif est de "retrouver dès 2022 un niveau de richesse nationale équivalent au niveau d'avant la crise" selon les termes du ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Aucune entreprise, aucune TPE, aucune PME, aucun salarié, aucune administration, aucune collectivité locale ne seront oubliés

Ce plan comprend un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les ménages dans les mois qui viennent. "Personne ne sera oublié. Aucune entreprise, aucune TPE, aucune PME, aucun salarié, aucune administration, aucune collectivité locale ne seront oubliés", a promis le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, samedi 29 août sur France Inter.

La lutte contre le chômage est la priorité absolue du plan de relance du gouvernement, comme l'a souligné le Premier ministre Jean Castex dans sa déclaration de politique générale mi-juillet. Ce plan, qui doit se déployer sur deux années, s'inscrit dans la continuité des 460 milliards d'euros mobilisées dans le cadre des dispositifs d'urgence mis en place depuis le début de la crise.

Il n'y aura pas de hausses d'impôts

Enfin, "il n'y aura pas de hausses d'impôts" pour financer le plan de relance de l'économie française, "ça c'est clair", a promis le Premier ministre, Jean Castex.

Les entreprises

"Au moins un quart" des 100 milliards d'euros prévus bénéficiera aux PME et aux TPE, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Lors de son discours de politique générale, il avait évoqué la somme de 40 milliards d'euros pour réindustrialiser le pays.

Les aides aux entreprises

Parmi les aides aux entreprises, les impôts de production vont notamment baisser de 20 milliards d'euros. Trois milliards seront mobilisés pour renforcer leurs fonds propres. Par ailleurs, Bercy a évoqué des soutiens pour investir dans la transition numérique des entreprises, ou encore des aides à l'export et des simplifications administratives.

Le ministre de l'Économie a assuré que des "contreparties" seront demandées aux entreprises en échange de l'aide de l'État : "Ces demandes de contreparties sont légitimes, estime-t-il. Si on met en place des prêts participatifs de 7 ans qui sont coûteux pour l'État, nous allons fixer des contreparties environnementales."

La relocalisation

"Nous allons investir massivement sur les relocalisations", promet aussi Emmanuel Macron. Dans ce plan de relance, 15 milliards d'euros seront ainsi consacrés à l'innovation et aux relocalisations, "et en particulier un milliard d'euros pour permettre, sur des projets très précis, d'apporter une aide de l'Etat qui aide à relocaliser", a déclaré le chef de l'Etat.

L'écologie

Après avoir annoncé que 20 milliards d'euros seraient consacrés à la transition écologique, le gouvernement a finalement fait monter la barre à 30 milliards, mais une partie se recoupe avec les 40 milliards dédiés à l'industrie.

La rénovation énergétique

Dans cet objectif, on sait déjà que quatre à cinq milliards seront consacrés au bâtiment et à la rénovation thermique, en particulier celle des écoles et des Ehpad, selon Bruno Le Maire.

En contrepartie, le ministre de l'Economie a appelé les entreprises du bâtiment et de la construction à faire travailler le moins possible les travailleurs détachés dans les mois à venir et à privilégier l'embauche de jeunes. "De cela, dépend le succès de la relance", a-t-il insisté.

Les transports

Deux autres secteurs de l'écologie seront "prioritaires", selon Bruno Le Maire : les transports et l'énergie. En ce qui concerne les transports, le Premier ministre Jean Castex a notamment promis des "montants significatifs et inégalés" pour le vélo. Le rail devrait aussi bénéficier du plan, notamment le fret ferroviaire, les petites lignes de train ou les trains de nuit, selon la volonté affichée par Emmanuel Macron le 14 juillet.

L'agriculture

"L'adaptation de nos cultures aux changements climatiques" sera aussi soutenue via ce plan de relance, a indiqué le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, au moment où la sécheresse touche une partie des agriculteurs.

La culture

Le plan de relance comprend 2 milliards d'euros pour la culture, gravement touchée par la crise sanitaire. Dans cette enveloppe, 432 millions d'euros seront consacrés au spectacle vivant, dont 220 millions pour le spectacle vivant privé, 200 pour le spectacle vivant subventionné et 12 millions pour "l'emploi et les artistes auteurs", indique le ministère de la Culture. A ceci s'ajoute un programme exceptionnel de 30 millions "pour la commande artistique".

Le privé

Sur les 220 millions dédiés au privé, 200 seront consacrés à "la filière musicale dans son ensemble" et "bénéficieront" aux "producteurs, auteurs, diffuseurs" et 10 millions iront directement au CNM (Centre national de la musique) pour parachever "sa montée en puissance sur deux ans".

Enfin, 10 millions d'euros permettront "d'abonder le fonds d'urgence aux théâtres privés et aux compagnies non conventionnées".

Le public

En ce qui concerne les 200 millions du secteur public, 120 iront aux "opérateurs publics nationaux", tels, par exemple, l'Opéra de Paris ou la Comédie française, 30 millions d'euros iront aux "institutions de spectacle vivant (théâtre, danse, arts de la rue et cirque) en région", 30 millions aideront "les ensembles, les orchestres et les festivals" et un fonds de 20 millions sera déployé "pour encourager la transition écologique des institutions de création en région", détaille le ministère de la Culture.

Le cinéma

Enfin, le Premier ministre Jean Castex a annoncé, vendredi 28 août, lors de l'ouverture du festival du film francophone d'Angoulême, que le soutien à la création cinématographique serait renforcé par l'Etat à hauteur de 165 millions d'euros. "Ces mesures de soutien inédites par leur ampleur et leur ambition auront un effet d'entraînement sur l'ensemble de la filière, des auteurs aux diffuseurs et exploitants de salles", a assuré le Premier ministre.

La solidarité et la santé

Environ 20 milliards d'euros seront dédiés à des mesures de soutien aux plus défavorisés et au pouvoir d'achat. Cet ultime pilier du plan de relance regroupe par exemple les futures aides à la dépendance, aux territoires, ainsi que des mesures de stimulation de l'intéressement dans les entreprises.

Cette enveloppe contient également les 6 milliards d'euros "de soutien supplémentaire en investissement" dans le système de santé.

Concernant l'emploi des jeunes, une enveloppe de 6,5 milliards a déjà été dévoilée cet été. Elle comprend notamment une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, allant jusqu'à 4.000 euros, accordés pour un contrat d'au moins trois mois et pour un salaire ne dépassant pas deux Smic.

Enfin, le gouvernement débloquera 100 millions d'euros dans le cadre d'un dispositif d'aides gouvernementales à l'embauche pour les chômeurs en situation de handicap, "sans limite d'âge", a annoncé le Premier ministre Jean Castex. L'aide sera de 4.000 euros, pour le recrutement d'un travailleur handicapé sur un contrat d'au moins trois mois et pour un salaire ne dépassant pas deux Smic.

Des "sous-préfets à la relance" dans les territoires

"Sur le terrain, partout en France, le Premier ministre a pris la décision d'installer des sous-préfets à la transformation et à la relance", qui devront "nous remonter tous les blocages administratifs, de procédures, de dispositifs très compliqués", a indiqué la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin sur France 3.

"Nous, on va avoir l'impression depuis Paris d'avoir mis 100 milliards (d'euros) sur la table" avec le plan de relance gouvernemental, "mais certains, peut-être, vont nous dire, ça n'arrive pas chez moi. C'est contre ça qu'il faut qu'on agisse, a expliqué la ministre. Ces sous-préfets à la relance et à la transformation, leur rôle, c'est de nous dire ce qu'on doit débloquer et s'assurer que ça fonctionne. Ils entreront en fonction en même temps que le plan de relance, début 2021."

En marge de ce plan de relance, le chef de l’Etat a par ailleurs annoncé la nomination le 3 septembre du président du MoDem, François Bayrou, à la tête du Haut-Commissariat au Plan et à la prospective. Le Haut-Commissaire au Plan, créé à l'origine par le général de Gaulle au lendemain de la Seconde guerre mondiale, a pour but d'orienter l'exécutif "à plus long terme", indique le Président de la République, sur "des problèmes qui méritent une réponse à 10, 20 ou 30 ans", précise François Bayrou, sans définir précisément les contours de son poste pour l'instant.