Coronavirus : le Département du Gard redémarre des chantiers dans les collèges et sur les routes

C'est en concertation avec les entreprises et à la demande des fédérations du bâtiment et des travaux publics que le Conseil Départemental du Gard décide ce lundi de redémarrer certains chantiers. "Dans le respect strict des règles de sécurité et pour préserver l'économie locale" précise Denis Bouad, le président du Département. Les travaux reprennent donc dans certains collèges et sur les routes.

Le strict respect des consignes de sécurité

Pour les bâtiments départementaux, priorité est donnée aux chantiers en site inoccupé (essentiellement des collèges). 16 établissements sont concernés. Les différents corps de métier ne pourront pas travailler en même temps. Les entreprises devront également respecter strictement les consignes de sécurité en portant des équipements de protection.

Mêmes contraintes pour les travaux effectués sur les routes départementales :

. Reprise des travaux sur la digue d’Anduze

. Aménagement du carrefour de Jols

. Aménagement paysager à l’Evesque sur la RD999

. Poursuite des travaux de construction de la voie verte Uzès/Vers-Pont-du-Gard

Travaux d'enrobé sur la RD907 à Lézan/Lédignan,

. sur la RD 6113 entre Bellegarde et Fourques : travaux de réfection de chaussée avec une circulation alternée par des panneaux manuels, du mardi 21 avril (à partir de 8h) jusqu’au jeudi 7 mai 2020 (18h). Une limitation de vitesse de 50km/h sera à respecter au niveau du chantier.

. sur la RD 90 à hauteur de Beaucaire

. sur la RD 999 à hauteur de Redessan.

Réparations sur les ponts du Nelombo et de Méjanels

Le chantier de la digue d'Anduze à l'arrêt depuis la mi mars

Pour le maire d'Anduze, Bonifacio Iglesias, la reprise des travaux sur la digue est une excellente nouvelle. " Ces travaux ont permis de conforter cette digue à l'endroit où elle menaçait de s'effondrer, 500 mètres entre le pont routier et le pont de chemin de fer. Il reste une centaine de mètres à terminer et on sera tranquille. La départementale 907 est en effet un axe majeur pour la commune et tout le bassin puisque c'est la seule qui permet d'accéder aux Cévennes. Hors saison, ce sont près de 5000 véhicules qui l'empruntent chaque jour. C'était capital pour nous que les travaux soient terminés avant l'été puisque cette départementale dessert aussi les campings." Le chantier va également permettre de faire retravailler les entreprises, obligées de mettre leurs salariés au chômage partiel. "400 emplois ont été impactés".

Le déploiement de la fibre se poursuit

Concernant Wigard, le réseau départemental très haut débit, le Département précise que les chantiers réalisés par SFR, le délégataire, ne se sont pas interrompus. Ils se poursuivent avec des tirages de fibres et de raccordements dans les communes suivantes : Le Grau du Roi, Aigues Mortes, Vergèze, Calvisson, Aubais, Nages et Solorgues, Aramon, Le Cailar, Aimargues, Vauvert et Beauvoisin.

Actuellement, des préparations du déploiement de la fibre s’effectuent dans toutes les communes du secteur grand-combien et du secteur de Bessèges.