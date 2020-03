Coronavirus - Des rayons vides, mais pas de pénurie dans les supermarchés de Côte-d'Or

Après les mesures fortes annoncées par le président Emmanuel Macron ce jeudi 12 mars pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, l'anxiété gagne les Côte-d'Oriens. Pour l'instant on peut encore se balader et faire nos courses, mais on craint de devoir rester cloitrés chez nous, comme en Italie. Certains font des stocks de produits de première nécessité : des rayons se vident, mais il n'y a pas encore de pénurie.

Pâtes et papier-toilette pris d'assaut

Dans un supermarché de centre-ville dijonnais, les pâtes commencent à manquer, une affichette "produit momentanément en rupture des stocks" remplace les pots de petits pois-carottes.

Où sont passés les bocaux et conserves de petits pois-carottes ? © Radio France - Sophie Allemand

"On sait jamais si on ne peut plus sortir" - une cliente

Une cliente sort des caisses avec un sac un peu plus rempli que d'habitude : "on sait jamais si on ne peut plus sortir. Des pâtes, du riz, de l'eau. Les produits frais c'est au jour le jour... Ce sera pâtes au beurre, si on trouve du beurre ! "

Peu de choix au niveau des pâtes depuis quelques jours dans ce supermarché dijonnais © Radio France - Sophie Allemand

Les étagères de papier toilette aussi sont presque vides, ce qui alerte cette dijonnaise. Elle l'avoue à demi-mot : "j'ai pris du papier toilette parce qu'il n'y en avait presque plus, de l'essuie-tout non plus, et des mouchoirs aussi car c'est important : on respecte les consignes. J'habite dans un petit appartement, je ne peux pas vraiment faire de stocks."

Les dijonnais semblent avoir peur de manquer de papier toilette © Radio France - Sophie Allemand

"Il ne faut pas paniquer, ils ont encore des stocks pour trois mois"

En revanche, dans les petites supérettes comme le CocciMarket tenu par Abderrazzak, ce n'est pas encore le cas. Les rayons sont pleins, "les gens vont d'abord dévaliser les hypermarchés, avant les petits commerces de proximité," explique le gérant.

Néanmoins, il se veut rassurant : "il ne faut pas paniquer, j'ai vu mes fournisseurs ce matin ils m'ont indiqué que pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude : ils ont encore assez de stocks pour trois mois." La direction du groupe Carrefour nous a également indiqué que pour l'instant, les stocks sont à la hauteur.