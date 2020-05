Comme une ruée vers l'or, de nombreux établissements tentent de se procurer des matériaux pour protéger leurs agents et employés dès le 11 mai. Plusieurs entreprises de Béarn et de Bigorre se mettent alors à en produire en quantité.

Coronavirus : ces entreprises béarnaises et bigourdanes qui fournissent des plaques de plexiglas

Jérémy Coll ne sait plus où donner de la tête. Le patron de Tamporex Laser, à Tarbes, croule sous la demande. Ces dernières semaines, près de 300 personnes ont passé commande pour des mairies, des salons de coiffure, des supermarchés ou des restaurants. Tout le monde veut ses plaques de plexiglas, car il faut préparer la reprise à partir du 11 mai, date annoncée pour le déconfinement.

"En ce moment, je travaille 7j/7." - Jérémy Coll, de Tamporex Laser à Tarbes Copier

Pourtant, Tamporex Laser n'a pas l'habitude de gérer ce type de demande. L'entreprise est spécialisée dans la gravure et le tampon. "Normalement, j'utilise chaque année deux panneaux de plexiglas de 3 X 2 mètres, explique le patron. Là, en trois semaines, j'en ai commandé 60 !"

Les stocks à sec

Malheureusement, la forte demande étant soudaine, les entreprises n'ont pas pu faire de stock et les prochains approvisionnements des fournisseurs sont espérés durant l'été ou à l'automne.

Ces derniers jours, j'ai dû chercher des panneaux de plexiglas dans toute la France, voire dans toute l'Europe.

- Jérémy Coll, gérant de Tamporex Laser

Alors que faire pour continuer de répondre à la demande ? Certains envisagent d'utiliser d'autres matériaux. C'est le cas de Création Laurentin, une entreprise de menuiserie, ébénisterie et agencement basée à Garlin, en Nord Béarn.

Le plexiglas est devenu plus cher que le verre.

- Jérôme Laurentin, gérant de Création Laurentin

Le verre pourrait donc être un plan B. "Certes ce n'est pas le même poids, ce n'est pas non plus la même fabrication mais s'il faut sécuriser dans l'urgence, on peut obtenir du verre en une semaine", assure Jérôme Laurentin.

"Le verre est une solution, même si le plexiglas est intéressant." - Jérôme Laurentin, de Création Laurentin à Garlin Copier

Pour trouver une entreprise qui produit des plaques de protection, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Pau Béarn a mis en ligne un fichier avec les contacts près de chez vous.