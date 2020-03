Coronavirus : ces entreprises d'Occitanie se rendent utile en modifiant leur production

Le coronavirus force évidemment le monde économique à s'adapter et à faire preuve d'inventivité. Plusieurs entreprises en Occitanie ont utilisé leurs moyens de production pour fabriquer autre chose, des produits utiles en cette période de crise sanitaire. C'est le cas de la TPE "Applications laser du sud ouest", gérée par Cédric Martin. Spécialisée dans la découpe au laser et le fraisage, l'entreprise a lancé la production de plaques en polycarbonate, pour protéger les commerçants de leurs clients. En cinq jours, l'entreprise a fabriqué et livré plus de 200 plaques : "on ne produit plus que ça", explique le gérant.

"Des amis pharmaciens m'ont fait la demande, le bouche à oreille a fonctionné, et maintenant des bouchers, des gérants de superette, toutes les professions au contact du public me demandent cette plaque

Soixante centimètres de large, la taille du comptoir, facile à installer, avec simplement deux pieds et de l'adhésif : le tour est joué et les commerçants peuvent interagir avec les clients sans risquer le postillon ou la quinte de toux. La demande a tellement explosé que Cédric Martin a contacté plusieurs entreprises similaires dans la région (Gaillac, Albi) pour leur sous-traiter la fabrication de nouvelles pièces. Les demandes affluent désormais de toute la région, jusqu'à Cahors, selon le patron. Ces trois TPE vont pouvoir reprendre leur activité, qui avait partiellement ou totalement cessé.

Pierre Fabre remplace le shampooing par du gel hydroalcoolique

Autre exemple, cette fois c'est un mastodonte de la région qui fait un geste. À partir de mardi, une ligne de production de l'usine Pierre Fabre Cosmétique, à Soual (Tarn), va fabriquer 300 000 flacons de gel hydroalcoolique. "Il a fallu adapter une des 38 lignes de production" explique Nuria Perez-Cullell, la directrice générale de la branche dermo-cosmétique. "Certains personnels ont été formés, nous utilisons des flacons de shampooing dans le même format que les gels hydroalcooliques, nous avons les ingrédients nécessaire pour cette première phase". Une partie de ces flacons sera donnée soit à des médecins, soit à des hôpitaux ou des pharmaciens, l'autre partie sera vendue au prix désormais fixé par le gouvernement, trois euros les 100 millilitres. Pour la suite de la production, l'entreprise préfère ne pas s'avancer car si elle aura probablement suffisamment de glycérine et d'eau purifiée, le troisième ingrédient, l'alcool, pourrait manquer. Pierre Fabre réfléchit néanmoins à adapter d'autres lignes de production.