Coronavirus : ces salariés qui doivent continuer à se rendre physiquement à leur travail

Le troisième jour du confinement débute ce jeudi en France. Vos déplacements doivent se limiter au plus strict nécessaire. Certains salariés n'ont pourtant pas le choix que de se rendre physiquement au travail. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a d'ailleurs appelé ce mercredi ces salariés "à se rendre au travail".

Professionnels de santé, commerces de produits alimentaires, policiers...

Il y a tout d'abord les deux millions de professionnels de santé, en première ligne dans cette crise sanitaire. Médecins, infirmiers, aides-soignants ou encore infirmiers n'ont évidemment pas d'autres choix que de se rendre sur leurs lieux de travail. Les salariés agricoles, eux, ne peuvent pas non plus s'arrêter de se rendre sur leurs exploitations.

Il y a également les 100 000 policiers et gendarmes, mobilisés depuis deux jours pour contrôler les attestations dérogatoires de sortie dans toute la France. On peut citer aussi les vendeurs, salariés des commerces alimentaires, ou encore les routiers et livreurs, également indispensables à l'approvisionnement des enseignes.

Certains salariés dénoncent par ailleurs leurs actuelles conditions de travail, notamment sur des sites de production comme ceux du géant du e-commerce Amazon. Les règles sanitaires ne seraient pas suffisamment respectées pour leur assurer une réelle sécurité.