Coronavirus : Chambéry rouvre ses marchés

Dès ce vendredi vous allez de nouveau pouvoir faire votre marché à Chambéry. La préfecture de la Savoie a délivré une dérogation à la ville. Dans un communiqué, la mairie explique : « compte tenu des contraintes techniques, le marché de plein vent du centre-ville sera le premier à rouvrir ce vendredi 3 avril, et ce samedi 4 avril, rue de Maistre, avec un nombre d’étaliers réduit à 15 maximum, pour gagner encore en distanciation comme imposé. Seuls les producteurs locaux y seront donc autorisés. La semaine prochaine, d’autres marchés viendront compléter cette offre, y compris sur les Hauts-de-Chambéry ».

Des règles sanitaires strictes et une seule personne par foyer

Les marchés sont installés dans des espaces moins grand avec désormais une entrée et une sortie. Les stands seront espacés avec des files d’attente maintenant au minimum un mètre entre chaque client. Il sera obligatoire de se laver les mains à l’entrée et à la sortie avec du gel hydroalcoolique mis à disposition par la ville de Chambéry.

Afin de réguler la fréquentation, l’accès au marché est limité à une seule personne par foyer.

Seuls les marchands sont autorisés à servir avec des ustensiles. Ils doivent porter des gants et un masque en cas de vente de denrées alimentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de lavage (pains, fromages, poulets, etc.).

La mairie conseille de privilégier les paiements sans contact et demande aux marchands de désinfecter régulièrement les claviers de paiement, les caisses et les plans de travail et de se désinfecter les mains systématiquement après avoir manipulé de l’argent. Lorsque c’est possible, ils peuvent affecter un salarié à l’encaissement, précise le communiqué de la mairie de Chambéry.

Dates et lieux des marchés à Chambéry

• Vendredi 3 avril : marché rue de Maistre de 6h à 15h (horaires étendus)

• Samedi 4 avril : marché rue de Maistre de 6h à 15h (horaires étendus)

Puis à partir du 6 avril :

• Mardi : marché rue de Maistre de 6h à 13h15

• Jeudi : marché rue Demangeat de 6h à 13h15

• Vendredi : marché rue de Maistre de 6h à 15h (horaires étendus)

• Samedi : marché rue de Maistre de 6h à 15h (horaires étendus)

• Dimanche : marché avenue d’Annecy de 6h à 13h15

Les halles alimentaires place de Genève, elles sont ouvertes le mardi, mercredi, jeudi de 6h à 13h30, et vendredi et samedi de 6h à 15h (horaires étendus).