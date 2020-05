Chômage : 4,5 millions de personnes sans aucune activité en avril, un record depuis 1996

Le confinement généralisé en vigueur sur fond de crise sanitaire s'est traduit par une hausse mensuelle sans précédent.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France, c'est-à-dire sans activité, a augmenté de 22,6 % (+ 843.000 par rapport à mars) en avril en France métropolitaine, selon les chiffres communiqués ce mercredi par le ministère du Travail.

Du jamais vu depuis le début de la série statistique en 1996.

4,5 millions de personnes sans aucune activité, un record

Autre record : le nombre total d'inscrits en catégorie A a atteint en avril un niveau inédit pour s’établir à plus de 4,5 millions de personnes sans aucune activité (4.575.500).

Cette hausse s'explique aux trois quarts par le transfert de demandeurs d'emploi précédemment inscrits en activité réduite (B et C), a annoncé Pôle emploi jeudi.

Au total, l'effectif des catégories A, B et C ne s’accroît que de 209.300, soit +3,6%, ce qui constitue néanmoins _"la plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée" d_epuis la création de ces statistiques en 1996 et il franchit pour la première fois la barre des six millions à 6,064 millions.