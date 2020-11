Coronavirus : colère et inquiétude des commerçants qui ne rouvriront pas avant décembre

Fleuristes, coiffeurs, magasins de vêtements... Les commerces jugés "non-essentiels" pourront rouvrir à partir du 1er décembre si la situation sanitaire le permet en respectant un protocole sanitaire renforcé. En revanche, les bars, restaurants et salles de sport resteront fermés a annoncé Jean Castex jeudi soir lors d'un point presse sur la situation sanitaire suscitant inquiétude et colère chez les professionnels. "65% des professionnels nous disent que ce deuxième confinement risque de les contraindre à fermer définitivement", a déploré Didier Chenet, président du groupement national des indépendants hôtellerie et restauration, ce vendredi sur franceinfo.

"La mort annoncée des établissements"

"C'est la mort annoncée des établissements", a confirmé Guy Lambert, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) dans la Drôme à France Bleu Drôme Ardèche. "Il va falloir être à l'écoute de tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont avoir le moral dans les chaussettes et il n'y a pas que les morts du Covid qu'il va falloir compter. On risque d'avoir des dommages collatéraux."

Détresse partagée par Tom Gérard, bijoutier à Thionville et représentant de l'association des commerçants du centre-ville. "Le "click n' collect" ne peut se substituer à une ouverture physique. Les habitudes ne sont pas là. Ça représente 5 % de l'activité", a-t-il assuré sur France Bleu Lorraine Nord.

Le gouvernement n'a pas retenu la proposition des Chambres de commerces et d'industrie (CCI) d'ouvrir uniquement sur rendez-vous. Une déception pour Irène Breuil, présidente de la CCI de Saint-Étienne. "L'idée c'est de pouvoir appeler une boutique en disant ce dont on a besoin et en réservant un créneau. Tous les gestes barrières seraient respectés et nous savons qu'il n'y a pas de problème dans les petites boutiques. Le lien social serait conservé. Nos commerçants continueraient de travailler", a-t-elle plaidé sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

"Ces quatre derniers mois de l'année pour certaines boutiques représente entre 30 et 50% de leurs chiffres d'affaires (...) Quand je l'entends [le Premier ministre ndlr] parler d'angoisse des commerçants, je pense qu'il n'a pas compris qu'ils ne sont plus angoissés. Ils sont désespérés et, j'ose le dire, terrorisés par l'avenir."

Appel à interdire la publicité pour le Black Friday

Les dispositifs d'aide sont maintenus ont assuré les ministres de l'Economie et du Travail, Bruno le Maire et Elisabeth Borne, évoquant notamment le prolongement du chômage partiel et les aides aux entreprises. Bruno Le Maire a en outre annoncé jeudi un nouveau crédit d'impôt pour les bailleurs qui renoncent à leur loyers de novembre pour soutenir les commerçants.

Mais à quelques jours du Black Friday, les professionnels attendent davantage, à l'image de Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France (CDF) qui appelle le gouvernement à "interdire la publicité" liée à la journée de promotions. "On ne peut pas interdire l'opération, mais on peut interdire la publicité du Black Friday", a-t-il réclamé ce vendredi sur franceinfo. "Je suis mobilisé avec toutes les associations de commerçants. Éventuellement si Amazon n'était pas freiné dans son action, eh bien, on descendra peut-être dans la rue", a-t-il menacé.

Plusieurs fédérations de commerçants ont demandé dimanche au gouvernement de restreindre les ventes en ligne "aux seuls produits de première nécessité" et d'interdire le "Black Friday", porté par Amazon. Accusé par de nombreux commerces fermés de profiter abusivement de la situation, le géant américain n'a pas encore pris sa décision a déclaré vendredi son directeur général en France, Frédéric Duval, sur RMC.