Coronavirus : comment confiner dignement les migrants et sans abris en hébergement d'urgence en Isère ?

Des associations iséroises dénoncent les conditions de confinement de migrants et personnes sans logement dans un ancien hôtel de Voreppe et des préfabriqués à Grenoble. Des accusations "inacceptables" pour AJHIR ALP qui gère ces structures et estime avoir "mis à l'abri" ces personnes de la rue.

Plusieurs associations iséroises ont tenu une conférence de presse, malgré le confinement, pour dénoncer les conditions d'hébergement "indignes" des migrants et personnes sans logement qu'elles suivent normalement.

"Abandon total des sans-abris", dénoncent les associations

Dans leur viseur, les deux centres d'hébergements d'urgence de Voreppe dans un ancien hôtel Formule 1 et de la rue Leconte de Lisle à Grenoble dans des préfabriqués qui devaient fermer le 31 mars à la fin de la trêve hivernale mais qui sont prolongés pendant deux mois du fait de l'épidémie de coronavirus et de la nécessité de ne pas les renvoyer dans la rue.

Des accusations "inacceptables" pour l'AJHIR ALP

Pour ces associations (Collectif Dourbie-Hébergement, Droit au Logement 38, Ligue des Droits de l’Homme Isère, RESF 38, RUSF 38, CISEM ...) , les personnes hébergées sont "abandonnées" pendant cette période de confinement. Des accusations "inacceptables" pour Jean-Yves Balestas, le président de l'AJHIR ALP (ex AREPI) qui gère, entre autres, ces deux structures. Il ne décolère pas et souligne tous les efforts des salariés et bénévoles de l'association pour trouver des solutions pour mettre à l'abri et accompagner toutes ces familles en cette période particulière de risque sanitaire : "confiner des personnes de la rue relève du challenge" rappelle-t-il.