Coronavirus : comment fonctionne le chômage partiel ?

Le ministre de l'Économie veut une refonte du chômage partiel. "Pour moi c'est la clé pour faire face au choc économique et préserver l'emploi des salariés", a-t-il souligné lors d'une visite chez un traiteur à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Depuis le début de la crise, 3 600 entreprises et 60 000 salariés sont concernés par le chômage partiel. "C'est la réponse la plus importante mais il faut faire plus", a renchérit le ministre. Mais le chômage partiel, comment ça marche ?

Le chômage partiel, késaco ?

Le chômage partiel se traduit généralement par une baisse d'activité de l'entreprise ou une restructuration. Si vous êtes au chômage partiel ou technique, c'est la même chose, c'est que vous ne travaillez plus à temps plein. Par conséquent, le salaire à la fin du moins pèse moins lourd dans le portefeuille. Néanmoins, l'employeur doit verser une partie du salaire. 70% de la rémunération brut, soit 84% du salaire horaire net. Mais seulement sur les heures non travaillées. Et dans un maximum de 35h par semaine (nombre d'heures de travail prévus par la loi). Les heures supplémentaires ne sont pas comprises.

Un employé ne peut pas refuser d'être mis au chômage partiel. Par exemple, si un salarié gagne 2000 euros net par mois, après calcul, il percevra environ 10 euros net de l'heure. Ensuite, l'entreprise est remboursée de ces salaires par l'État mais pour le moment il ne verse que 8 heures net de l'heure au maximum, soit le niveau du SMIC actuel. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire veut aller plus loin. "Je pense qu'il faut aller un plus d'un SMIC et je n'hésiterai pas à y mettre les moyens", résume-t-il.

Le dispositif de chômage partiel a déjà coûté 180 millions d'euros à l'État.