Coronavirus : comment le marché de Noël de Strasbourg va s'adapter à la situation sanitaire

Le marché de Noël de Strasbourg va devoir s'adapter à la situation sanitaire. Il sera obligatoire de consommer boissons et en-cas assis. Des tables seront disposées entre les chalets et le marché sera étendu hors de l'hypercentre.

La municipalité strasbourgeoise a présenté ce vendredi après-midi l'ébauche de son plan pour la tenue d'un marché de Noël en mode Covid. La préfecture du Bas-Rhin et l'ARS ont imposé le cadre à respecter pour que le Christkindelsmärik puisse se dérouler en dépit de la crise sanitaire.

Il sera impossible de boire ou manger debout entre les chalets, comme c'est le cas habituellement. Des tables seront donc installées et il ne sera pas possible de s'y installer à plus de 10. Les chalets seront espacés de plusieurs mètres et le marché de Noël sera étendu sur d'autres places que celles habituellement occupées par les marchands, notamment place Kléber et quai des Bateliers. Il ne sera donc plus uniquement dans l'hypercentre. L'implantation définitive des chalets devrait être connu fin octobre.

Aucun forain inscrit n'a été refoulé par la ville de Strasbourg

L'objectif de la municipalité est de faire en sorte que "la totalité des commerçants habituellement présents au marché de Noël aient une place pour cette édition 2020" a expliqué Guillaume Libsig, adjoint à Strasbourg en charge de l'opération du marché de Noël.

Cela représente 313 chalets. De quoi rassurer les exposants qui craignaient que 40% des chalets soient supprimés à cause de la crise du coronavirus. Le marché de Noël s'ouvrira le 28 novembre mais la date de clôture n'est pas encore fixée.

Côté sécurité, il n'y aura plus de fouilles des passants aux check-points pour les piétons. A la place, des patrouilles dynamiques seront dépêchées pour réaliser les fouilles aléatoires. La circulation sera également fluide au niveau des ponts, surveillés par les forces de l'ordre. Le tramway va circuler normalement. Toutes les stations seront desservies.