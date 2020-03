Coronavirus : Comment s'organisent les entreprises dans la Manche ?

Pour faire face au Coronavirus, la France est entrée ce mardi 17 mars à midi en confinement général pour au moins 15 jours.

Les entreprises manchoises s'organisent. France Bleu Cotentin fait le point sur la situation dans la Manche.

Naval Group à Cherbourg-en-Cotentin

Sur le site de Naval Group, à Cherbourg, un Comité Social et Économique (CSE) est en cours pour définir les mesures à renforcer. Pour le moment, un seul mot d'ordre : développer davantage le télétravail, déjà largement imposé.

France Bleu Cotentin a eu confirmation d'un cas positif au coronavirus à Naval Group. Il s'agit d'un collaborateur qui travaillait dans la production. Les trente collaborateurs qui ont pu le côtoyer ont été identifiés mais ne présentent pas de symptômes. Le protocole de l'Agence Régional de Santé (ARS) a été mis en place. Par précaution, ils ont été mis en quatorzaine avec une surveillance médicale.

Les activités dans les sous-marins en construction (atelier Laubeuf) ont été suspendues. Les gestes barrières à respecter, notamment la distance entre les personnes ne pouvant être appliquées, en raison de l'espace étroit.

Maison du Biscuit à Sortosville-en-Baumont

5 salariés sur 27 se sont rendus au travail aujourd'hui

22 salariés ont été mis au "repos" dont certains au chômage technique jusqu'à nouvel ordre

3 clients ce mardi 17 mars au matin, au lieu des 4 à 5000 clients sur une journée

"Un coup de massue" pour le patron Kevin Burnouf qui "n'a pas eu le temps pour adapter la production".

La Maison du Biscuit fait partie de ces commerces alimentaires considérés de première nécessité.

Mais les mesures imposées par le gouvernement modifient le long-court de la biscuiterie. Elle devait fournier une association de parents d'élèves pour Pâques, qui a dû annuler au dernier moment. La priorité est donc de relancer la machine au plus vite, pour éviter la production en trop et le stockage des gâteaux.

Gel Manche (distribution de repas dans les EHPAD et hôpitaux) à Carentan

130 salariés, une centaine au travail ce matin

5/6 personnes en télétravail

plus de 200 clients en France

3 millions de repas servis par an

mise en place de roulements pour éviter un regroupement

"On est livrés à nous même"

"Nous sommes formés à la gestion de crise, nous sommes plus armés que les autres entreprises, mais on avance un peu à vue, et on est livrés à nous même car les services de l'Etat sont débordés" déplore le PDG Jean-Philippe Lewandowski

L'entreprise a mis en place une cellule de crise depuis 15 jours. "On a beaucoup appris avec la gestion de la crise H1N1 : on a sensiblement réactivé le même plan de continuité d'activité qu'à l'époque" précise Jean-Philippe Lewandowski.

Gel Manche appartient à un groupe de 5 usines. L'une d'elles, basée en Auvergne a placé ses 20 salariés au chômage partiel ce mardi matin. Si la situation perdure, le volant des intérimaires sera le premier à baisser à Carentan.

Fédération du BTP de la Manche

12 000 salariés

Contrairement au Ministère du Travail, la fédération du BTP déclare que les mesures actuelles ne permettent pas de travailler en sécurité, même en appliquant les gestes barrières. Elle appelle à retirer les ouvriers des chantiers. Le secrétaire général de la Fédération BTP 50 précise que "tout ce qui peut être reporté doit être reporté"

Cherwood à Cherbourg-en-Cotentin

3 salariés et demi en temps normal

une partie des salariés en chômage technique, dont une vendeuse

Marie Levasseur, la patronne de Cherwood est dans le flou : "on n'a pas d'infos, comment va fonctionner La Poste pour les livraisons, est-ce qu'on pourra expédier les commandes ? Est-ce que les gens vont continuer à acheter sur internet ? "

La patronne de Cherwood est partie chez ses parents à Urville. Elle tente de réfléchir aux nouveaux moyens de communication nécessaires dans ce "moment improbable".

