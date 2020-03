Coronavirus : comment se déclinent les mesures d'aides aux entreprises ?

Face à la crise engendrée par le coronavirus, Urssaf et Direction des finances publiques précisent aux entreprises comment bénéficier des reports de charges fiscales et de cotisations sociales annoncées par le gouvernement.

Beaucoup d'entreprises se retrouvent aujourd'hui paralysées par le confinement imposé pour lutter contre le coronavirus. La première urgence concerne les cotisations Urssaf, que certains paient automatiquement au 15 du mois. Dans un communiqué, l'Urssaf précise aujourd'hui que les cotisations du mois de mars peuvent être reportées jusqu'à trois mois. Les entreprises ont jusqu'à jeudi 19 mars, 12h, pour modifier leur paiement sur le site internet de l'Urssaf.

Pour celles qui déclarent autrement (hors DSN), il est possible de ne rien payer, ou de verser tout ou partie de ses cotisations. Les demandes se font via la messagerie en place sur le site de l'Urssaf.

Pas de prélèvement pour les indépendants

Dans son communiqué, l'Urssaf précise également que l'échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée pour les travailleurs indépendants : "Le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre)".

Les artisans ou commerçants peuvent se signaler sur internet via le site secu-independants.fr, ou par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel).

Pour les professions libérales, il faut aussi se rendre sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ». Les services de l'Urssaf sont joignables au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

Pas d'impôts à payer

Les entreprises en difficulté peuvent également demander le report de leurs impôts. Pour celles qui auraient déjà réglé l'échéance de mars, elles peuvent bloquer le prélèvement ou demander un remboursement.

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité.

Pour faciliter l'ensemble des démarches, la Direction générale des finances met à disposition un modèle de demande, disponible sur le site impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des entreprises.