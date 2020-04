Des bons d'achat chez les commerces brestois pour les aider financièrement malgré le confinement

Acheter des vêtements ou des fournitures chez les commerçants de Brest Métropole pendant le confinement pour les récupérer après : ce sera possible dès le 15 avril via une plateforme en ligne. Ça doit leur permettre de faire un peu de trésorerie malgré leurs fermetures.

"J'achète maintenant, j'en profite demain !" : c'est le mot d'ordre de la plateforme solidaire qui est lancée sur Kengo.bzh pour soutenir les commerçants et artisans de Brest Métropole contraints de fermer en raison du confinement. Le but : leur permettre de constituer un minimum de trésorerie malgré leurs fermetures et ainsi amortir la perte de chiffre d'affaires.

Bons d'achat solidaires

La plateforme va permettre de faire des préventes en ligne pour que les clients commandent leurs produits sous forme de bons d'achat chez les restaurateurs, artisans ou commerçants de leur choix. La somme est directement reversée au professionnel. Le client pourra récupérer les produits via les bons d'achat dès la fin du confinement et jusqu'à la fin de l'année 2020.

La plateforme sera opérationnelle à partir du mercredi 15 avril. Brest Métropole, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, ainsi que les Vitrines de Brest portent cette initiative. Dans le cadre de ce partenariat solidaire, Kengo.bzh supprime sa marge habituelle de 5% sur les dons et Brest Métropole prend en charge les frais techniques de 3%.

Recensement des commerçants

Les commerçants et artisans de Brest Métropole sont dès aujourd’hui invités à se rapprocher de la plateforme Kengo.bzh pour procéder à l'inscription.

Les clients pourront également identifier, lors de leur commande, leurs commerces et boutiques favorites afin de les inviter à s'inscrire à leur tour sur la plateforme.