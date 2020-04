Coronavirus : complexe aqualudique, salle Arena, les travaux reprennent à partir de ce lundi à Reims

Il y a encore de l’espoir pour que le chantier du complexe aqualudique de Reims soit livré en septembre prochain comme prévu. Les travaux, lancés en septembre 2018, sont déjà bien avancés, près de 80% étaient déjà réalisés avant le confinement. Et le chantier redémarre ce lundi avec une trentaine d’ouvriers.

Le futur complexe aqualudique est un chantier de 13 000 mètres carré. Il est mené par le groupe Vinci et comprend notamment un bassin olympique de 50 mètres, un petit bassin, un bassin nordique extérieur et une patinoire. Il y aura aussi des espaces d’activités, qui varieront en fonction des saisons.

Reprise du chantier début mai pour l'Arena

La reprise se fait en deux temps sur l’ancien site Sernam. Si les travaux redémarrent ce lundi pour le complexe aquatique, il faudra attendre début mai pour voir revenir les ouvriers sur le chantier de l’Arena, la future salle de spectacle rémoise. "Non pas pour des questions d’organisation mais pour des difficultés d’approvisionnement en matériaux", précise Marc Pons de Vincent, le directeur général des services pour la ville de Reims et le Grand Reims. Les travaux de la salle sont conduits par le groupe Eiffage. L’objectif est de terminer la salle d’ici le mois d’octobre 2021 mais pour le moment, impossible de savoir si les délais seront tenus.

Plus d’une dizaine d’entreprises travaillent sur l’ancien site Sernam. Les ouvriers doivent bien entendu travailler en essayant de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières, en se basant sur les recommandations du guide des bonnes pratiques sanitaires, publié par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Outre les protections comme les masques, un accord a également été passé avec l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), pour loger des ouvriers.