Coronavirus : quelles conditions de réouverture pour les terrasses au Pays basque ?

Des tables de six personnes maximum et une fermeture, couvre-feu oblige, à 21 heures. Ce sont les seules indications que l'on connaisse pour le moment sur le protocole sanitaire de réouverture des terrasses des restaurants et cafés fermés depuis plus de six mois. Quelle distance entre les tables ? Y aura-t-il une jauge ? Les clients devront-ils s'inscrire dans un registre ? Pour l'heure, le gouvernement n'a donné aucune précision sur les modalités d'application.

Extension des terrasses parfois impossible

Qu'à cela ne tienne, les cafetiers et restaurateurs qui ont la chance d'avoir une terrasse s'activent pour être prêts le jour J. Au Pays basque, les communes ont également avancé dans la réflexion pour accompagner au mieux les professionnels du secteur sur leur territoire et optimiser leur courte saison en se servant de l'expérience du déconfinement de l'été 2020. Entre agrandissement des terrasses et exonération de la redevance d'occupation de l'espace public, chacun se positionne.

_"On a hâte qu'elles rouvrent, aujourd'hui le village est vraiment mort"_, reconnait Jean-Marie Iputcha, le maire d'Espelette dont le centre-ville grouille de monde dès le retour des beaux jours. À tel point que l'édile ne peut se permettre d'autoriser une extension des surfaces extérieures de ses établissements sur l'espace public. Même cas de figure à Guéthary, dont l'étroitesse des rues et places, empêchent quasiment tout accroissement explique sa maire, Marie-Pierre Burre-Cassou.

Dispositif d'aide aux commerçants reconduit

On jugera au cas par cas, en fonction des demandes et des possibilités comme le résume Dominique Idiart, le premier magistrat de Saint-Pée-sur-Nivelle. Ce sera également le cas à Anglet où l'on s'apprête à reconduire le dispositif adopté à l'été 2020, confirme Xavier de Paredes, l'adjoint délégué à l'économie et au commerce. Même décision à Ascain pour les terrasses autour de la grande place au centre du village.

À Hendaye, on attend encore les précisions sur le protocole de réouverture pour savoir ce que l'on peut faire, mais "pour aider nos commerçants" dit Frédéric Tranché, l'adjoint en charge du sujet, dans la mesure du possible on autorisera l'extension des terrasses, sauf aux endroits réservés aux animations. Son de cloche identique à Saint-Palais. Son maire, Charles Massondo est favorable à la reconduction du dispositif de l'été dernier et donc à des autorisations d'extension sur le domaine public, mais avec une clause prévoyant que la mairie peut le récupérer pour organiser différents événements.

Exonération de l'occupation pour les cafetiers et restaurateurs

Par ailleurs, la plupart des communes s'apprêtent, en guise de coup de pouce, à exonérer les cafetiers et restaurateurs de la redevance sur l'occupation du domaine public. Ce sera le cas à Anglet, ainsi qu'à Ustaritz et Saint-Pée-sur-Nivelle, où la mesure a déjà été votée en conseil municipal pour l'ensemble de l'année 2021. Hendaye devrait également reconduire cette décision déjà prise l'été dernier.

À Saint-Palais, le maire entend réunir tous les professionnels du secteur pour prendre une décision avec eux. Il ne veut pas créer une trop grande iniquité entre ceux qui ont la chance d'avoir une terrasse et ceux qui n'en ont pas et qui n'ont donc aujourd'hui "que les yeux pour pleurer". À Espelette, la décision n'a pas encore été prise, au contraire de Biarritz qui a choisi de n'exonérer de la redevance que l'extension de la terrasse, mais pas sa zone habituelle. Il n'y a qu'à Ascain que la question ne se pose pas. Et pour cause... la redevance n'existe pas au sein du village.

Bayonne dans l'attente

À noter que dans la plupart de ces communes, les décisions de principe doivent encore faire l'objet d'un vote en conseil municipal pour être entérinées.

En ce qui concerne la ville de Bayonne justement, dont les quais et le centre-ville sont prisés pour leurs terrasses, aucune décision n'a encore été prise. On attend les précisions des services de l'État mais aussi de trouver une bonne articulation avec les animations qui doivent égayer la ville chaque soir de l'été à compter du 14 juillet, en compensation de l'annulation des Fêtes, pour se positionner.

NB : les mairies d'Ainhoa, Bidart, Cambo, Hasparren, Mauléon, Saint-Jean-de-Luz et Saint-Jean-Pied-de-Port n'ont pas été en mesure de répondre à nos sollicitations.