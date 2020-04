Coronavirus : à Pau, les douches municipales rouvrent ce mercredi

Les douches municipales de Pau (Pyrénées-Atlantiques) rouvrent ce mercredi pour permettre aux personnes sans-abri et à celles n'ayant pas accès à des produits d'hygiène de se laver. C'est primordial en cette période d'épidémie et pourtant, après avoir été rénovées en novembre 2019, les douches municipales ont fermé au début du confinement.

"Le protocole pendant le confinement est beaucoup plus compliqué qu'en période habituelle, explique la vice-présidente du CCAS et conseillère municipale chargée des affaires sociales Béatrice Jouhandeaux. D'habitude un agent assure l'accueil des usagers et les douches sont passées au jet entre chaque passage.C'est tout. En ce moment, nous avons besoin de quelqu'un, en combinaison et avec un masque, qui désinfecte les douches avec un produit spécifique. Or jusqu'ici nous n'avions pas de masques, ne savions pas quels produits employer. Maintenant nous pouvons tout mettre en place pour garantir l'hygiène sanitaire de toutes les personnes, c'est pour ça que nous pouvons rouvrir", poursuit l'élue.

Avant le confinement, les douches municipales accueillaient en moyenne entre trois et cinq personnes par jour, d'après Béatrice Jouhandeaux. Elle en attend autant les lundis, mercredis et vendredis de 9 heures à 12 heures.