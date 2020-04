Coronavirus - confinement : au village Emmaüs Lescar-Pau, l'arrêt de l'activité pèse sur les finances

Pour la première fois en 70 ans, l'association Emmaüs France a appelé ce samedi aux dons pour surmonter la période de confinement, sans activité. La plus grande communauté Emmaüs de France, celle de Lescar-Pau en Béarn, n'échappe pas à ces problèmes financiers.

Le village Lescar-Pau est fermé au public depuis le début du confinement et dix salariés sont au chômage technique.

Le village Emmaüs Lescar-Pau (Pyrénées-Atlantiques) est fermé au public depuis le début du confinement et le manque d'activité pèse sur les finances. "Et encore, nous avons la chance d'être à 70 voire 80 % autosuffisants, grâce à notre ferme notamment, où travaillent actuellement une trentaine de compagnons, explique son directeur Germain Sarhy. Mais pas un centime ne rentre et cela devient une problématique énorme."

Une dizaine de salariés au chômage technique

Actuellement, une dizaine de salariés de la communauté sont au chômage technique. "Mais nous avons besoin d'un minimum d'argent, que ce soit au niveau du pécule pour les compagnons ou des salaires de ceux qui ne sont pas au chômage technique. Et il est hors de question que les uns ou les autres perdent un centime", poursuit Germain Sarhy.

Réouverture de la déchetterie et de l'épicerie

Alors que la déchetterie d'Emmaüs doit rouvrir lundi 27 avril pour les déchets verts, grâce à un partenariat avec la Communauté d'agglomération, la question qui le taraude est de savoir quand le bric-à-brac pourra reprendre du service. "Si on ne peut pas écouler la marchandise cela signifie qu'on ne peut pas avoir d'entrée financière et cela va devenir très inquiétant, pour le village de Pau-Lescar comme pour la communauté tout entière", regrette-t-il.

En même temps que la déchetterie, l'épicerie du village Emmaüs doit rouvrir au public le 27 avril.