Coronavirus : les caissières brestoises en ont marre des courses d'appoint

Un panier avec deux bouteilles de soda, un autre avec le beurre oublié lors des courses de la veille... Ce genre de scènes habituelles en supermarché n'ont pas cessé avec le confinement alertent certaines caissières : il y a encore trop de courses d'appoint. Si les déplacements sont théoriquement autorisés "pour effectuer des achats de première nécessité", certains Brestois en profitent pour faire leur sortie quotidienne, avec les risques que cela engendre.

Des clients qui viennent chaque jour

Laura a travaillé pendant les deux premières semaines de confinement avant de devoir se mettre en arrêt de travail pour suspicion de Covid19. "J'ai peur et je suis en colère face à l'inconscience des gens, lance la caissière. On a eu des clients qui venaient jusqu'à trois ou quatre fois dans la journée pour des articles pas forcément essentiels !".

Les gens doivent arrêter de faire les courses tous les jours car ils ont oublié le beurre ou la farine !

Constat partagé par Marine, également caissière. "On ne peut pas les envoyer bouler car ce ne serait pas très professionnel. _On essaie de rester calme, malheureusement on ne peut pas faire grand chose_". Seule option face à ces clients qu'elles croisent chaque jour : les inviter à venir moins souvent en leur expliquant les risques.

"Le problème, c'est que ce sont des clients particulièrement agressifs, constate Nathalie Bordais, directrice du Leclerc à Concarneau. Les agents de sécurité leur disent gentiment qu'ils sont censés venir une fois par semaine, c'est vraiment ce qui nous embête le plus actuellement".

Les magasins, nouveau lieu de balade

"On a des clients qui restaient plus d'une heure dans le magasin parfois, ça leur fait leur sortie, s'énerve Laura. Venir chaque jour, ça nous met en danger, nous comme les autres clients. Le jour où on sera aussi contaminés dans les petits commerces, on devra fermer", avertit-elle.

Dans son magasin, Nathalie Bordais et ses équipes font face au même phénomène, avec l'impact psychologique que cela peut avoir sur le travail des caissiers. "La majorité des clients respecte bien le confinement, mais _ceux qui viennent tous les jours, ça pèse sur nos salariés_, explique la directrice du Leclerc. Ils reconnaissent les mêmes têtes au quotidien alors qu'on travaille un peu en mode service public".