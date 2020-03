Coronavirus - confinement dans les Landes : des jeunes font les courses pour les personnes âgées

Cela fait partie des très nombreuses initiatives lancées en raison du confinement : une association, Les Jeunes Landais.e.s, a décidé de venir en aide gratuitement aux personnes âgées et vulnérables, dans les Landes.

"Les personnes âgées et vulnérables doivent rester chez elles. Pour faire leurs courses, on s'est dit que c'était à nous, jeunes, de se mobiliser pour les aider, explique Claude Barri, 21 ans, président de l'association Les Jeunes Landais.e.s. Les personnes qui ont besoin de nous nous appellent, on choisit une date de rendez-vous, un horaire. On prend la liste des courses et on va nous-mêmes faire les courses pour les ramener ensuite à leur domicile." Le service est gratuit, les jeunes de l'association sont des bénévoles.

L'association propose de faire les courses, d'aller chercher du pain, le journal, des médicaments à la pharmacie, etc.

Pour bénéficier de ces services, l'association est joignable :