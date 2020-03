Coronavirus confinement : Dax maintient ses marchés

Alors que la ville de Mont de Marsan a décidé ce vendredi de suspendre son marché de la Place Saint Roch, la ville de Dax fait un tout autre choix.

Dax décide de maintenir ses marchés de samedi et dimanche.

"Pour ne pas pénaliser les producteurs et commerçants locaux, habituellement présents sur nos marchés, et respecter une stricte égalité de traitement avec les grandes surfaces alimentaires, ils sont maintenus selon une organisation adaptée aux contraintes sanitaires. "

L'accès au marché se fera donc dans le cadre du respect des mesures dites barrières, à savoir pas plus de 100 personnes au total et en même temps, dans les périmètres définis et 1 mètre entre chaque client devant les étals. Le filtrage sera assuré par les placiers, les ASVP et les agents de la police municipale de Dax.

Si le déroulement de ces dispositions pose problème, la ville de Dax sera amenée à revoir sa position.

Il a été par ailleurs décidé de fermer le marché de la fontaine chaude.