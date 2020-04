Coronavirus - confinement : la Capeb des Landes craint une reprise des chantiers à tout prix

Le nouveau coup de gueule de la Capeb des Landes. Une semaine après la publication d'un guide de préconisations pour la reprise des chantiers en toute sécurité malgré l'épidémie de Covid-19, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du bâtiment s'interroge : y a t-il une reprise des chantiers "à tout prix" ?

Tiraillés entre la santé de leurs salariés, de leurs clients et la reprise d'une activité, les patrons des TPE landaises dans le secteur du bâtiment ne veulent pas trancher. Une réactualisation du guide des préconisations de sécurité sanitaire pour la poursuite d'une activité en fin de semaine dernière sème la confusion, explique le secrétaire de la Capeb, François Corbi : "Des règles étaient définies, les entreprises se sont approprié ce guide : près de 90% que nous avons interrogées en cette fin de semaine. Mais elles estimaient, malheureusement, qu'un certain nombre de conditions ne pouvaient pas être remplies notamment au regard de l'approvisionnement en masques. On apprend ce vendredi après-midi, sous prétexte de ces difficultés, que finalement nous pourrons utiliser les masques de caractéristiques moins performantes et qui protègent moins. Nous sommes très étonnés de la situation. Ce qui était vrai il y a une semaine, ne l'est plus aujourd'hui... On le sait, la situation évolue mais ce que nous demandons c'est de la stabilité pour permettre aux entreprises d'étudier sereinement les conditions d'une reprise et leurs capacités à se conformer aux règles de ce guide."

La situation dans les Landes

Le ministère du Travail a chargé les Préfets de veiller à la reprise des chantiers, dans le respect des règles. Vendredi, les organisations professionnelles du secteur du BTP landais ont donc assisté par visioconférence à un comité local avec la Préfète des Landes. Le président de la Capeb a fait un point de situation des entreprises du bâtiment dans le département.

Les entreprises ayant totalement suspendu leur activité le 17 mars dernier (près de 60%) n’ont toujours pas repris le chemin des chantiers aujourd’hui. Toutefois, près de 50% d’entre elles envisagent une reprise partielle de l’activité suite à la publication du guide de l’OPPBTP et 30% d’ici la fin du mois d’avril. Les enjeux financiers ("survie de l’entreprise") sont à 80 % la raison essentielle de cette décision.

90 % des entreprises ont pris connaissance du guide de recommandations de l’OPPBTP

Si plus de 80 % estiment que les mesures à mettre en œuvre sont claires voire même très claires, 7 entreprises sur 10 se disent incapables aujourd’hui de les mettre en œuvre dans la mesure où les fournitures et plus particulièrement les masques préconisés (jusqu’à aujourd’hui masques de type chirurgical II-R ou de protection supérieur) nécessaires au respect des consignes sanitaires ne sont pas disponibles sur le marché, un constat unanime des représentants du secteur du BTP landais.

Une envie de reprendre mais en s'organisant

Les exigences du guide ne sont pas les seules conditions à la reprise du secteur du BTP landais. C'est ce que l'organisation professionnelle a rappelé lors de la visioconférence avec la Fédération Française du Bâtiment, l'Ordre des Architectes, Fédération des Travaux Publics. C'est tout le secteur qui doit s'organiser pour reprendre explique François Corbi : "S'il n'y a pas un phasage et une coordination, les entreprises seules ne pourront pas réaliser les chantiers, sans approvisionnement, sans accord des clients pour accéder aux chantiers. Il y a encore beaucoup de freins. Nous avons aussi abordé la question des déchetteries publiques, fermées sur tout le territoire landais. Madame la Préfète s'est engagée à adresser un courrier aux collectivités concernées pour rouvrir le plus rapidement possible aux professionnels du bâtiment. Sans pouvoir gérer les déchets, ils ne peuvent pas reprendre leur activité. Cela va prendre du temps, il faut l'avoir en tête. Les entreprises ont envie de reprendre, mais il faut leur laisser le temps de le faire dans de bonnes conditions."