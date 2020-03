Coronavirus-confinement : la chambre des métiers et des artisans des Landes au soutien

La chambre des métiers et des artisans des Landes a fermé les portes de tous ses locaux mais elle a mis en place un dispositif pour rester au soutien.

"Nous avons décidé de rester en lien avec vous, de vous soutenir et de vous aider. Toutes les équipes de la CMA des Landes et de son Centre de formation s’impliquent et s’engagent à vos côtés pendant cette crise d’une ampleur inédite. Nos conseillers en développement économique et experts de l’artisanat se mobilisent pour répondre en priorité à vos interrogations au téléphone et par mail, et pour vous diffuser une information de qualité et mise à jour toutes les 2h : chômage partiel, report des charges sociales et fiscales, prêt de trésorerie, droit aux aides de l’Etat et de la Région etc."

Par ailleurs, la CMA des Landes assure également un suivi pédagogique pour ses apprentis. Ce suivi sera opérationnel dès lundi 23 mars.

TROUVEZ REPONSE A VOS QUESTIONS

Vous pouvez encore contacter les experts de la CMA de l'artisanat par téléphone pendant la journée au 0558 058 181 ou par mail quand vous le souhaitez avec l'adresse mail dédiée soutien-covid19@cma-40.fr.

Restons connectés 24h/24 et 7j/7 via notre site www.cma-landes.fr et nos réseaux sociaux @artisanat40. Nous sommes plus de 11 300 entreprises artisanales dans les Landes. Plus vous serez nombreux à nous remonter vos questions et difficultés dans ce contexte, plus nous pourrons vous représenter auprès des autorités administratives et des banques afin d’obtenir des solutions concrètes pour l’artisanat. Pour nous, être à vos côtés, c’est juste essentiel ! Nous vous remercions de votre confiance, prenez soin de vous. Marc Vernier, Président de la CMA des Landes