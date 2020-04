Coronavirus - confinement : les bouchers landais livrent à domicile

Malgré l'épidémie de Covid-19 et le confinement, les magasins alimentaires restent ouverts. C'est ce cas aussi des bouchers-charcutiers-traiteurs, dont certains livrent à domicile. La Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes a décidé de les recenser.

Malgré l'épidémie de Covid-19 et le confinement, les magasins alimentaires restent ouverts. C'est ce cas aussi des bouchers-charcutiers-traiteurs, dont certains livrent à domicile et d'autres poursuivent leur tournée en camion/magasin. La Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes a décidé de les recenser.

Aire sur Adour

Boucherie BOP : 05.58.71.61.96 (possibilité de livraison à domicile)

Boucherie DARRIEUMERLOU : 05.58.71.77.28 (possibilité de livraison à domicile)

Bénesse-Maremne

Boucherie DUCAMP : 06.31.97.06.74 (possibilité de livraison à domicile)

Biscarrosse Bourg

Boucherie CHEZ JEAN-PAUL : 05.58.78.42.57 (possibilité de livraison à domicile)

Boucherie DU BOEUF GOURMAND : 06.03.13.14.70 (possibilité de livraison à domicile)

Biscarrosse Plage

Boucherie BEL : 06.60.59.00.10 (possibilité de livraison à domicile)

Brocas-les-Forges

Boucherie DUCASSE : 05.58.51.42.70 (possibilité de livraison à domicile)

Castets

Boucherie MARTINEAU : 05.58.42.83.05 (possibilité de livraison à domicile)

Dax

Boucherie DE LA TORTE : 05.58.74.22.25 (possibilité de livraison à domicile)

Boucherie LAVIGNE : 05.58.74.22.65 (possibilité de livraison à domicile)

Boucherie CAZEAUX : 05.58.74.29.26 (possibilité de livraison à domicile)

Boucherie LACOSTE DEYRIS : 05.58.74.02.68 (possibilité de livraison à domicile)

Geaune

Boucherie DAUBA : 05.58.79.22.20 (possibilité de livraison à domicile)

Grenade-sur-l'Adour

Boucherie DARTIGUELONGUE : 05.58.45.91.24 (possibilité de livraison à domicile)

Hagetmau

Boucherie DUVIGNAU : 07.85.00.01.81 (possibilité de livraison à domicile)

Labenne

Boucherie DUCAMP : 06.31.97.06.74 (possibilité de livraison à domicile)

Labouyere

Boucherie CHEZ JEAN-PAUL et M. MENSUELLE : 06.41.28.98.49 (possibilité de livraison à domicile)

Labrit

Boucherie DUCASSE : 05.58.51.42.70 (possibilité de livraison à domicile)

Lit et Mixe

Boucherie MARTINEAU : 05.58.42.83.05 (possibilité de livraison à domicile)

Linxe

Boucheries MARTINEAU :05.58.42.83.05 (possibilité de livraison à domicile)

Boucherie LAVIELLE : 05.58.57.30.22 (possibilité de livraison à domicile)

Luxey

Boucherie DUCASSE : 05.58.51.42.70 (possibilité de livraison à domicile)

Magescq

Boucherie LAVIELLE : 05.58.57.30.22 (possibilité de livraison à domicile)

Mimizan

Boucherie BEDOUCHE : 05.58.09.22.95 (possibilité de livraison à domicile)

Boucherie CHEZ JEAN-PAUL : 05.58.78.42.57 (possibilité de livraison à domicile)

Moliets et Maa

Boucherie DU TERROIR : 05.58.48.50.22 (possibilité de livraison à domicile)

Mont de Marsan

Boucherie GAYE : 05.58.75.20.88 (ne peut assurer de livraison à domicile mais accueillent la clientèle en magasin)

Boucherie DARTIGUELONGUE : 05.58.45.91.24 (possibilité de livraison à domicile)

Charcuterie GOUBIE BARSAC : 05.58.75.05.24 (ne peut assurer de livraison à domicile mais accueillent la clientèle en magasin)

Morcenx

Boucherie BEDOUCHE : 05.58.09.22.95 (possibilité de livraison à domicile)

Onesse et Laharie

Boucherie CASSEN : 05.58.42.41.04 (possibilité de livraison à domicile)

Parentis-en-Born

Boucherie CHEZ JEAN-PAUL : 05.58.78.42.57 (possibilité de livraison à domicile)

Boucherie M. MENSUELLE : 06.41.28.98.49 (possibilité de livraison à domicile)

Boucherie DU BOEUF GOURMAND : 06.03.13.14.70 (possibilité de livraison à domicile)

Peyrehorade

Boucherie DATCHARY : 05.58.73.03.25 (possibilité de livraison à domicile)

Pissos

Boucherie M. MENSUELLE : 06.41.28.98.49 (possibilité de livraison à domicile)

Pontonx-sur Adour

Boucherie DESTRUHAUT : 05.58.57.20.07 (possibilité de livraison à domicile)

Rion-des-Landes

Boucherie CASSEN : 05.58.42.41.04 (possibilité de livraison à domicile)

Sabres

Boucherie DUCASSE : 05.58.51.42.70 (possibilité de livraison à domicile)

Saint-Julien en Born

Boucherie CASSEN : 05.58.42.41.04 (possibilité de livraison à domicile)

Saint-Paul les Dax

Boucherie Hervé DUBOUE : 05.58.91.54.56 (possibilité de livraison à domicile)

Saint-Pierre du Mont

Boucherie DARTIGUELONGUE : 05.58.45.91.24 (possibilité de livraison à domicile)

Samadet

Boucherie MOREAU : 06.52.04.48.88 (possibilité de livraison à domicile)

Sanguinet

Boucherie DU BOEUF GOURMAND : 06.03.13.14.70 (possibilité de livraison à domicile)

Seignosse bourg

Boucherie ESCANDE : 05.58.49.25.39 (ne peut assurer de livraison à domicile mais accueillent la clientèle en magasin)

Saint-Geours de Maremne

Boucherie LAVIELLE : 05.58.57.30.22 (possibilité de livraison à domicile)

Vieux-Boucau

Boucherie CLAVEAU : 05.58.48.03.82 (possibilité de livraison à domicile)

Ychoux

Boucherie M. MENSUELLE : 06.41.28.98.49 (possibilité de livraison à domicile)

Bouchers, charcutiers traiteurs, pour tout complément d'information, vous pouvez contacter Marie Lavielle, présidente du Syndicat des bouchers charcutiers traiteur au 06.87.96.43.67.

Un nouveau circuit de distribution

Egalement dans le domaine de l'approvisionnement en produits locaux, un nouveau circuit de distribution est en train de voir le jour initié par la région Nouvelle-Aquitaine et l'AANA (Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine) en partenariat avec les chambres de métiers et de l'artisanat et chambres d'agriculture. Il s'agit d'une plateforme solidaire qui va mettre en relation les artisans, producteurs locaux et consommateurs en Nouvelle-Aquitaine.

