Coronavirus : les entreprises du bâtiment landaises veulent des garanties sanitaires pour reprendre l'activité

92% des entreprises du bâtiment sont à l'arrêt dans les Landes. Un chiffre à l'opposé de ce que préconise le gouvernement depuis une semaine, à savoir un retour à l'activité dans ce secteur, totale ou partielle. Or les entreprises du BTP landaises, et plus particulièrement celles réunies dans la Confédération des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), refusent de reprendre le travail si les conditions nécessaires de sécurité face au coronavirus ne sont pas remplies. Pour débloquer la situation, le gouvernement a promis le 21 mars de proposer un guide national de recommandations des mesures sanitaires face au Covid-19, pour assurer des conditions sanitaires satisfaisantes sur les chantiers et poursuivre les activités. Mais depuis une semaine, il se fait attendre.

Pas de sécurité, pas de chantier

Là-dessus, la position de la CAPEB est claire : tant que le guide n'est pas publié, il n'y aura pas de reprise de l'activité. C'est ce que martèle son président, Patrick Lalanne : "S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de chantier. Nous, chefs d'entreprise, refusons de faire prendre des risques à nos salariés. Nous ne voulons pas les faire venir travailler si c'est pour qu'ils attrapent le Covid-19 ou qu'ils le transmettent. Donc nous attendons ce fameux guide qui devrait permettre d'encadrer une reprise éventuelle de l'activité, de sécuriser les chantiers, les salariés et les clients. Sauf qu'on est toujours dans l'attente".

Une attente qui commence à se faire longue pour les entreprises en difficulté, qui ont besoin de reprendre leur activité pour survivre, mais qui ne veulent pas le faire au détriment de la santé de leurs salariés. "C'est un peu compliqué" reconnaît Patrick Lalanne. "Les entreprises sont entre le marteau et l'enclume".

Ils veulent qu'on reprenne le travail, mais ils ne font pas les choses pour qu'on puisse le reprendre - Patrick Lalanne, président de la CAPEB.

Des directives gouvernementales troubles

Une situation tendue aussi en raison de la position du gouvernement. Lorsque celui-ci a réclamé une reprise de l'activité dans le secteur, le message envoyé est mal passé. "Il y a eu une attaque très virulente, nous traitant d'irresponsables et disant que nous manquions de courage" s'émeut Patrick Lalanne. "C'est quand même un peu fort de café de voir que depuis, le gouvernement tarde à mettre en place ce guide. Ce qui prouve bien que la chose n'était pas si facile pour sécuriser les chantiers. Ils veulent qu'on reprenne le travail mais ils ne font pas les choses pour qu'on puisse le reprendre, c'est ce qu'on peut retenir".

Une fois publié, le guide n'en sera pas pour autant une panacée qui permettra une reprise totale des chantiers. L'activité aura du mal à reprendre dans la mesure où tous les autres secteurs, comme les fournisseurs notamment, tournent au ralenti.

Après un sondage effectué auprès de plus de 400 de ses adhérents, la CAPEB remarque que près de 30% des chefs d'entreprise n'envisagent pas du tout de reprise d'activité, alors que 53% la reprendront si des mesures sanitaires peuvent être prises.