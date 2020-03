Coronavirus - confinement : où faire son marché dans les Landes ?

Quelques communes landaises ont obtenu une dérogation pour maintenir leur marché. Il est donc possible de s'y rendre pour faire ses achats de fruits et légumes.

Confinement oblige, les marchés couverts et en plein air sont interdits partout en France, depuis le lundi 23 mars. Les mairies peuvent toutefois demander des dérogations. Dans les Landes, la préfecture vient d'autoriser la tenue du marché dans 5 communes :

- Arengosse

-Bougue

- Capbreton

-Labastide d'Armagnac

-Magescq

Un "point de livraison" à Mont-de-Marsan

A Mont-de-Marsan, le marché ne se tient plus, mais il est remplacé par un "point de livraison". Il est donc toujours possible de commander ses produits auprès des producteurs habituels, mais il faut désormais venir récupérer sa commande le samedi matin entre 8 heures et midi. Retrouvez toutes les explications ici.

La préfecture des Landes indique que la liste évoluera dans les prochains jours en fonction des demandes de dérogation. Jusqu'ici, 17 communes landaise ont formulé une demande.