Coronavirus, conséquences en Charente-Maritime : moins de jobs d'été pour les lycéens et les étudiants

C'était un impact prévisible de la crise sanitaire liée au Coronavirus. L'activité économique estivale n'a pas repris normalement en Charente-Maritime. Les professionnels du tourisme sont prudents, et ne font pas appel massivement à des jobs d'été comme chaque année. Les cinémas tentent eux aussi d'employer d'abord le personnel qui a subit du chômage partiel ces dernières semaines et font du coup mécaniquement un peu moins de place à de petits contrats ciblés habituellement pour les lycéens ou les étudiants.

Les jeunes à la recherche de job d'été, victimes collatérales de la crise

Résultat, ceux et celles qui ont besoin d'argent pour financer leurs études, se retrouvent en difficulté. Un été 2020 décidément particulier pour ces jeunes, victimes collatérales de la crise. A la mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron, cela est palpable ces dernières semaines.

Julia Labarre est conseillère à la mission locale au service emploi, elle accompagne les jeunes sur leur recherche de job d'été : "Habituellement, les demandes viennent de jeunes en fin de scolarité, en recherche d'un premier poste. Là, avec la COVID 19, des lycéens et des étudiants nous appelaient pour des jobs d'été. Cela n'est pas fréquent, du coup, on a décidé de mettre en place des ateliers "boost emploi" pour les aider."

Un premier atelier a eu lieu à la mi-juin, un autre récemment le mercredi 8 Juillet dernier. Une quinzaine de participants, sur place, mais aussi en visio-conférence.

Marion Gauld conseillère emploi à la mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron. © Radio France - Gérald Paris

La clef en cette période difficile, c'est de réagir vite

Conseils pour trouver un emploi saisonnier, mais aussi directement des offres existantes, notamment dans le secteur ostréicole. Pour Marion Gauld, conseillère emploi à la mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron, la clef en cette période difficile, c'est de réagir vite. "Les offres sont là, mais il faut vite téléphoner et se positionner. C'est sûr, il ne faut pas parfois être rebuté par les heures de travail, ou une certaine pénibilité. Avec de la manutention, c'est parfois physique."

Peu importe, pour Alexis, jeune bachelier de 19 ans. "Je suis motivé, je prendrai le premier emploi qui se présentera. Pas le choix, il faut que j'économise un peu pour payer mes études." Fleurian lui a 18 ans et doit trouver ce fameux job d'été avant de partir en BTS audiovisuel à Rouen :

"C'est un emploi pour être un peu plus confort financièrement. Avec une petite bourse décrochée avec ma mention au bac, avec des parents qui m'aident un peu, je ne fais pas partie des plus malheureux." Fleurian qui apprécie l'efficacité de ces ateliers de la mission locale. "C'est du concret. On nous donne des emplois clef en main. A nous de les saisir."

Atelier à la mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron © Radio France - Gérald Paris

Un nouvel atelier de ce type n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour à Rochefort, mais vous pouvez toujours contacter la mission locale qui vous donnera certainement des pistes sur des postes à pourvoir.

Téléphone de la mission locale Rochefort-Marennes-Oléron : 05 46 99 06 00