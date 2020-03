Coronavirus - "Continuez à vivre et à sortir" : les commerçants dijonnais appellent à relativiser

La propagation de l'épidémie du Covid-21 en France alimente la psychose, cela s'en ressent dans Dijon. Les commerçants sont vigilants mais appellent à relativiser : non, on ne tombe pas malade en faisant les magasins. Si les mesures se durcissaient, ils songent à des solutions.

A mesure qu’il se propage, le coronavirus contamine aussi l’activité économique. Certaines entreprises Côte-d'Oriennes voient leur activité réduite de 75 %. Tous les secteurs sont touchés : la bourse de Paris, l’événementiel, les restaurateurs, mais aussi les petits commerces comme à Dijon. Les commerçants dijonnais s'inquiètent de voir l'affluence baisser et appellent à relativiser.

"Continuez à vivre tout en appliquant ces principes de précautions !"

L'association de commerçants dijonnais, Shop In Dijon, rappelle que les magasins de sont pas plein de microbes : "c'est un lieu comme un autre, il est peut-être même plus propre qu'ailleurs, insiste son responsable Matthieu Honorat. Car nous avons des obligations et un devoir pour nos consommateurs : on se donne ce temps de désinfection toutes les heures. Chaque commerçant et ses salariés appliquent ces principes de précaution : se laver les mains, désinfecter. C'est notre devoir d'assainir les contacts entre chacun."

Matthieu Honorat a un message à faire passer : "continuez à vivre tout en appliquant ces principes de précautions ! La vie continue, continuons à participer à ses événement."

Vers la vente en ligne ?

Dans sa boutique Célia, gérante du magasin Lili en Pagaille, a toujours appliqué ces principes d'hygiène. Pour l'instant elle garde le sourire, pleine d'optimisme : "on est loin de la psychose. On en parle beaucoup avec les clientes, parler permet de dénouer ces angoisses. On apporte tous des réponses à notre niveau à nous, sans être des professionnels, tout en faisant très attention."

Célia explique qu'après l'impact du mouvement des gilets jaunes, et la grève contre la réforme des retraites, un durcissement des mesures (comme un confinement pour tous, ou la fermeture des magasins) serait une catastrophe économique : "cela pourrait être un pavé dans la mare. Si on a pas de client, on se doit quand même de payer nos factures. Pourquoi pas envisager d'autres méthodes pour vendre : comme une vente en ligne ? Pour m'en sortir je suis prête à mettre ce service en place, c'est mon plan B."

Pour l'instant, il est impossible de mesurer l'impact économique du virus sur ces petits commerces.