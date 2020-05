Les commerçants de la Châtre ont besoin de vous, une collecte en ligne a été lancée

On le sait, la crise sanitaire va avoir un impact éncomique très important, et notamment chez les commerçants. A la Châtre, Alors l'union Commerciale et Industrielle locale a lancé une collecte à destination des commerçants.

L'union Commerciale et Industrielle du pays de la Châtre, qui regroupe 133 commerces, n'est pas restés longtemps les deux pieds dans le même sabot ! Dès le premier jour du déconfinement, une collecte en ligne intitulée "Sauvons nos commerces de proximité" à été lancée. Sophie Chabenat est la co-gérante de l'association : "Certains de nos adhérents et sans doute aussi ceux qui ne sont pas adhérents, vont avoir et c'est logique, des difficultés pour payer leurs charges l’électricité ou le loyer. L'objectif de cette collecte est de leur donner un peu d'oxygène pour redémarrer le commerce après ce confinement de deux mois qui va laisser des traces."

Cette campagne a été lancée sur la plate forme en ligne Tudigo pour une durée de 45 jours. Les dons peuvent aller de 5 euros à 5 000 euros. L'association des commerçants ajoutera pour sa part 5 euros par tranche de cinquante euros. Alors comment faire pour aider ces commerçants du pays de la Châtre sans passer obligatoirement par cette plateforme ?

Il suffit pour cela de vous rendre dans les commerces qui ont l'affiche UCIA pour donner ce que vous voule. Il y a également des boites dans chaque commerces du pays de la Châtre qui participe à cette collecte où les clients pourront donner directement ou alors vous pouvez aussi faire un chèque à l'ordre de l'UCIA Pays de la Châtre.

Comment seront répartis les dons ? Un comité sera chargé d'étudier les demandes précise Sophie Chabenat : " Les fonds vont être reversés à tous les adhérents et non adhérents qui demanderont de l'aide. Une commission de cinq personnes avec des anciens commerçants, un banquier un comptable, a été créée pour être le plus légitime possible." N'hésitez donc pas à privilégier vos commerces de proximités et privilégiez pour votre consommation, les circuits courts pour aider le commerce de proximité qui en ont bien besoin.