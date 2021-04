Coronavirus : coup de massue pour les commerçants mosellans obligés de fermer à nouveau

Les commerces dits "non essentiels" doivent baisser le rideau pour la troisième fois en un an. A Metz et à Thionville, les professionnels accusent le coup.

Pour la troisième fois en un an, les rideaux des commerces de Moselle vont se baisser, à quelques exceptions près. Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir, lors d'une allocution à 20 heures, que les mesures de restriction en vigueur dans 19 départements seront étendues à toute la France métropolitaine, et ce pour quatre semaines dès samedi soir. L'extension des fermetures de commerces dit "non essentiels" à l'ensemble du territoire va faire passer le nombre d'établissements fermés de 90.000 à 150.000

La reprise de l'activité avec les beaux jours est stoppée nette. "C'est la douche froide" commente dépitée Carole Thil, présidente de l'association des commerçants de Thionville, l'Apecet. "On du stock sur les bras, de nouvelles collections qui arrivent, et on répète finalement ce qu'on a eu il y a un an..." Même réaction de lassitude chez Mathieu Chaudeur pour la Fédération des commerçants de Metz qui admet tout même qu'il s'attendait à voir le couperet tomber à un moment ou à un autre, au regard des chiffres de l'épidémie dans le département.

On a l'impression que le commerce disparaît. On nous raye de la carte pendant des semaines et des semaines, et c'est très compliqué

La fatalité et la fatigue est palpable chez les professionnels déjà fragilisés par les deux dernières périodes de fermetures imposées. "Malgré les efforts fournis, ce n'est pas suffisant et on ne sait pas quand on en sortira réellement" observe Mathieu Chaudeur qui promet de tout faire pour rouvrir en mai.

Mais même pour les enseignes autorisées à rester ouvertes, rien ne sera simple à cause de la fermeture des écoles. "Des parents auront des difficultés pour garder leurs enfants, vont devoir rester à la maison. Bien-sûr on déclenche le chômage partiel, mais les commerces ouverts ont besoin de tenir activité" prévient Carole Thil.