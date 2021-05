Coronavirus : Crazy Swim, une marque creusoise de maillots de bain de compétition risque de disparaître

Crazy Swim, une marque de maillot de bain de compétition basée à Jarnages risque de bientôt disparaître. Malgré l'annulation des compétitions et la fermeture des piscine, la société ne rentre pas dans les critères de l'Etat pour bénéficier du fonds de solidarité au-dessus de 1500 euros.

Perte de 80% du chiffre d'affaire

Depuis un an l'activité est quasiment à l'arrêt. La société a perdu 80% de son chiffre d'affaire selon sa gérante. "On tape sur nos fonds propres, d'ici quelques semaines, on ne pas pas tenir si on ne peut pas être reconnu." L'emploi de la graphiste employée est donc menacé comme l'existence de la société créée en 2011. "Et tout ce qu'on a développé pendant des années pour faire monter cette toute petite marque qui est maintenant très reconnue dans le milieu des nageurs français risque de disparaître" déplore Caroline Barthélémy.

Situation incompréhensible

L'autre société de Caroline Barthélémy "Nataquashop" qui revend des maillots de bain de compétition a été elle, reconnue comme société impacté par le Covid. La situation est incompréhensible pour la patronne. "On ne comprend que Crazy Swim qui est en amont de la revente ne puisse pas être reconnue. Je suis convaincue que l'Etat finira par reconnaître son erreur." Son dernier recours est de saisir le tribunal administratif, mais elle préférerait éviter cette option. De son côté, la préfète de la Creuse, Virginie Darpheuille, qui a déjà rencontré la gérante, affirme "rester à l'écoute" de toutes les entreprises.