Coronavirus : dans l'Hérault, privés de défilé ils réinventent le 1er Mai en manifestant aux fenêtres

Pour les militants syndicaux les plus chevronnés, ce 1er mai sans défilé est une première. Faute de pouvoir se faire entendre dans la rue, ils organisent la mobilisation depuis leur balcon. Témoignages à Bédarieux et Sète, dans l'Hérault

Un 1er mai, sans défilé ni rassemblement. Même les plus anciens militants ne se souviennent pas avoir connu tel scénario. Situation exceptionnelle pour cause de confinement lié au coronavirus. Mais ce ne sera pas une fête du travail sans revendication affirme la CGT. Dans l'Hérault, des habitants ont d'ores et déjà accroché des banderoles au balcon et se préparent à faire du bruit ce vendredi matin.

Depuis ses 14 ans

A Bédarieux, dans l'arrière pays, Jacky Tello, 68 ans est un cheminot retraité, ancien conducteur de train, militant CGT depuis plus de 40 ans. Pour la première fois de sa vie militante il va passer cette Fête du Travail chez lui, confiné mais motivé.

A 14 ans il participait à la création de la commission "jeunes CGT" au centre d'apprentissage des cheminots à Béziers. Depuis, "je n'en ai pas râté beaucoup de 1er mai, sauf obligation professionnelle. C'est évident ça fait drôle."

Jacky Tello, militant CGT depuis plus de 40 ans à Bédarieux, a mis des banderoles à sa fenêtre pour marquer le 1er Mai - Jacky Tello

Qu'à cela ne tienne, il appelle chacun à s'exprimer autrement: "mettre des banderoles à sa fenêtre, faire des tours de voiture avec klaxon et drapeaux, ou en utilisant les réseaux sociaux. Le confinement ne doit pas tuer l'expression démocratique."

"Des 1er Mai, je n'en ai pas raté beaucoup". Jacky Tello militant CGT depuis plus de 40 ans Copier

Du bruit aux fenêtres

A Sète, on devrait aussi entendre l'air de Bella Ciao,chant révolutionnnaire italien. La CGT a donné pour consigne de le diffuser aux balcons à 11h ce vendredi matin. "Pour marquer le coup, parce que c'est une journée qui, pour le monde du travail, est très importante depuis 1886 et sa naissance aux Etats-Unis", explique Sebastien Andral, représentant local du syndicat. Elle marque la solidarité et le lien fraternel entre tous les salariés. C'est pas parce qu'il y a cette pandémie qu'on n'est pas mobilisés".

"Marquer la solidarité entre salariés", Sébastien Andral représentant CGT à Sète Copier

On voit bien qui sont les premiers de cordée aujourd'hui. Pas ceux qui ont des milliards en banque mais ceux qui tous les matins se lèvent pour que ça puisse fonctionner.

Hommage aux travailleurs

Au contraire, pour ce syndicaliste, jamais il n'aura été aussi important de rendre hommage aux travailleurs. "Je veux tirer mon chapeau à tous les salariés qui aujourd'hui travaillent. Personnels hospitaliers, aux caissières, éboueurs, aides à domicile, transporteurs... Emmanuel Macron nous parlait des premiers de cordée. On voit bien qui sont les premiers de cordée aujourd'hui. Pas ceux qui ont des milliards en banque mais c'est ceux qui tous les matins se lèvent pour que ça puisse fonctionner."