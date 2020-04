En plein confinement, et alors que beaucoup de boutiques sont fermées, la chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie a mis en ligne un outil afin de géolocaliser les commerces de la Somme qui accueillent toujours les clients.

Coronavirus : dans la Somme, on peut désormais géolocaliser les commerces ouverts pendant le confinement

Alors que de nombreux commerces ont baissé le rideau en raison du confinement, la chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie met en ligne un outil de géolocalisation pour trouver ceux qui sont toujours ouverts dans la Somme. “On avait envie d’aider les commerçants et d’y mettre du sens", résume simplement Fany Ruin, présidente de la CCI et invitée de France Bleu Picardie ce mercredi matin.

“Personnellement, j’ai pu constater que certains commerces avaient l’air fermés alors qu’ils avaient juste adaptés leurs horaires, explique Fany Ruin. D’un côté les clients ne venaient pas et de l’autre, les commerçants n’arrivaient pas à faire connaître leurs nouveaux horaires. L’idée c’était de mettre un peu de digitalisation au service des professionnels et que les consommateurs puissent avoir des informations en temps réel.”

Certaines boutiques ont l'air fermées alors qu'elles ont juste adapté leurs horaires d'ouverture

Et ça fonctionne très simplement : le commerçant s’inscrit en ligne, indique son nom, son code postal, son secteur d’activité. "Ils peuvent aussi indiquer s’ils proposent de la livraison à emporter. “

Fany Ruin, la présidente de la CCI Amiens-Picardie © Radio France - Claudia Calmel

“On recense les commerces alimentaires, les banques, les assurances, les services d’aide à la personne, de santé, de dépannage, les producteurs et agriculteurs, les services public, ou encore les tabac-presse...bref tous les commerces qui ont le droit d’ouvrir”

Une chance de se développer ?

Finalement, cette crise sanitaire représenterait-elle une chance de développement pour les entreprises picardes ? "Ce qui nous intéresse c’est de pouvoir aider les commerçants delà de la crise, reprend Fany Ruin. Et on pense que la digitalisation peut être un axe de développement, en tout cas en ce moment ça aide !"

Par la suite, la chambre de commerce envisage de proposer des formations sur la digitalisation. "Elle seront accessibles dès la fin du confinement, précise la présidente de la CCI. Actuellement, il n'y a pas d'atelier, même en visio-conférence. Mais nos conseillers sont en télétravail et peuvent vous accompagner à distance si besoin."

Dès la fin du confinement, la CCI va proposer des ateliers de formation dédiés à la digitalisation

Outre cet outil de géolocalisation, la chambre de commerce a aussi mis en place un numéro de téléphone unique et une adresse mail (voir ci-après)pour accompagner les entreprises. "On peut accéder à des informations sur les différentes aides proposées. Tous les services de la CCI, comme les formalités, continuent aussi de fonctionner même en télétravail."

"Nous vivons une crise sanitaire majeure, et la crise économique aura aussi un impact très important, estime Fany Ruin. Il faut que la CCI soit au côté des entrepreneurs, parce que ça va être compliqué. On ne récupérera pas le chiffre d’affaires perdu."

Pour tout informations, vous pouvez contacter la chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France au 03.59.75.01.00 ou à l'adresse mail suivante : covid19@amiens-picardie.cci.fr