Coronavirus : Dans la Vienne, un maraîcher fait face grâce à son distributeur de fruits et légumes

Avec le durcissement des mesures de confinement, notamment la fin des marchés de plein air, pas facile pour les producteurs locaux de vendre leurs produits. Dans la Vienne, l'entreprise de maraîchage "De la Plaine au Panier" peut compter sur son distributeur automatique de fruits et légumes, 24h/24 et 7j/7, mis en service en 2018. Depuis le début du confinement, il connaît un succès fou !

à lire aussi En Poitou-Charentes, des villes demandent des dérogations pour certains marchés

Des pommes, des radis, des carottes, des pommes de terre et dernièrement des asperges : les 68 casiers du distributeur automatique situé le long de la route de Neuville, au lieu-dit Louneuil, ne désemplissent pas. Mais pour cela, les journées de Jonathan Planchon se sont considérablement allongées. Maraîcher en charge de la commercialisation pour "De la plaine au panier", il lui faut travailler deux fois plus que d'habitude pour ravitailler le distributeur automatique : "en temps normal c'est environ trois réapprovisionnements par jour, explique-t-il. En ce moment, ça peut aller jusqu'à dix."

Pour satisfaire ces clients, Jonathan Planchon doit donc compter avec les aller-retours fréquents entre la ferme et le distributeur, sans parler des mesures sanitaires qu'il applique systématiquement : "Je nettoie, je désinfecte les casiers. Je vérifie que les sacs sont tous propres, pour avoir l'environnement le plus sain possible." Pour les clients inquiets, il tient à préciser : "le paiement se fait uniquement par carte bancaire, avec ou sans contact. Des affiches rappellent aussi les mesures barrières."

Il doit aussi veiller à ne pas être en rupture de stock. Pour faire face à la demande, il lui arrive de demander à des maraîchers voisins de lui fournir certains produits dont il manque, comme les salades. "Pour l'instant, on arrive à suivre, souligne-t-il. Certains légumes finissent par ne plus donner, mais ils sont remplacés par d'autres. On arrive toujours à proposer des paniers conséquents." Histoire de s'adapter au confinement, le maraîcher propre en effet des paniers plus importants, pour des familles de quatre personnes.

Pour l'instant, le distributeur automatique semble donc avoir fait des nouveaux adeptes. "On espère qu'ils resteront après le confinement, relativise Jonathan Planchon. Notre magasin reste ouvert, on travaille dur pour continuer à proposer des produits frais pendant cette période".

Le distributeur automatique se trouve route de Neuville à Louneuil. Pour les points de vente physiques, rendez-vous sur le site internet de la SCEA de la Plaine.