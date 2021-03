Coronavirus : dans le pays de Saint-Malo, les recrutements de saisonniers ont tout de même commencé

Les bars et les restaurants seront-ils ouverts pour les vacances scolaires de printemps ? quelles seront les conditions sanitaires en France pour cet été ? Voilà quelques unes des nombreuses questions qui se posent alors que la saison touristique commence à partir du week-end de Pâques sur le littoral et notamment celui de la côte d'Emeraude en Ille-et-Vilaine. Malgré tout, les professionnels des bars et de la restauration anticipent et commencent à recruter leurs saisonniers.

"L'envie d'évasion des Français"

Au restaurant "l'abri des flots" à Dinard, une quinzaine d'emplois saisonniers sont à pourvoir pour compléter les effectifs; ils sont une vingtaine de salariés en CDI. Les postes sont de qualification différente par exemple des chefs de rang, des commis de cuisine ou des runners, c'est à dire des commis de salle. A Saint-Malo, les restaurants touristiques de la place Chateaubriand recrutent. "On anticipe nos réouvertures qui se feront, on l'espère, avant l'été" dit un professionnel "comme l'été dernier avec l'affluence sur notre littoral Breton, l'envie d'évasion des Français sera encore très forte cette année".

Le Grand Hôtel de Dinard veut se relancer

Au Grand Hôtel de Dinard, l'activité hôtelière fonctionne toujours car elle est autorisée. Les week-ends des vacances d'hiver ont été de bons indicateurs avec un niveau important de réservation. Une fois repartie, la restauration devra être opérationnelle. L'établissement lance donc sa campagne de recrutement.

On commence nos recrutements sur 70 postes en hébergement à différents niveaux de compétence, comme voituriers, bagagistes et personnels dans les étages. Et dans la restauration soit en cuisine , en salle ou au bar - Bruno Vilt directeur général

"Pour le moment, on imagine tous les scénarios, mais de toutes façons on a besoin de compléter notre équipe de CDI qui est 23 personnes" précise Bruno Vilt

Attendre encore un peu

Les établissements moins importants, comme les crêperies, préfèrent encore attendre fin mars, début avril avant de recruter des saisonniers comme la crêperie "l'hirondelle" à Cancale qui va embaucher trois saisonniers. A la crêperie "les terrasses" à Saint-Enogat à Dinard, on s'attend à recruter les mêmes étudiants que l'an dernier qui vont revenir faute d'avoir trouver de pouvoir partir à l'étranger.