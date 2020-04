Coronavirus dans les Landes : des saisonniers attendent une hypothétique saison dans leur camping-car

Ce sont près de 40 000 saisonniers qui travaillent dans le tourisme en Nouvelle Aquitaine chaque été selon une étude de 2017. Nous en avons rencontré trois à Soustons. Ils ont quitté une station de ski et se sont confinés dans leur camping-car, sans savoir s’ils pourront travailler cet été.

Ils sont des centaines à la belle saison, à débarquer notamment sur la côte Landaises pour travailler dans les hôtels, les restaurants, les bars, les camping, etc. Selon une étude de la région Nouvelle Aquitaine en 2017, près de 40 000 saisonniers travaillent l’été dans le tourisme. Malgré la situation sanitaire, certains sont déjà arrivés, parfois obligé de quitter les stations de ski plus tôt que prévu quand elles ont été fermées en raison de la crise sanitaire. C'est le cas de Delphine, Manon et Maxime que nous avons rencontré à Soustons (Landes). Ils sont confinés dans leur camping-car depuis un mois sans savoir s’il pourront travailler cet été.