Coronavirus dans les Landes : l'impossible guide de reprise des chantiers du BTP

Le ministère du Travail, de la Santé et les fédérations du bâtiment ont publié ce jeudi un guide à destination des entreprises du BTP. Le but, mettre en place des règles sanitaires pour pouvoir reprendre les chantiers.

Les chantiers vont-ils reprendre ? Rien n’est moins sûr malgré la publication d’un guide des bonnes pratiques sur les chantiers face au coronavirus. Le ministère du Travail, de la Santé et les fédérations du bâtiment ont publié ce jeudi un guide à destinations des entreprises du BTP. Le but : mettre en place des règles sanitaires pour pouvoir reprendre les chantiers.

Un guide de 23 pages, très détaillé, et donc très contraignant, pour les entreprises qui souhaiteraient se remettre au travail. "Ce guide ne constitue une obligation de reprendre le travail, bien au contraire", explique Patrick Lalanne, le président de la CAPEB des Landes. "En fait, c’est un guide qui permet d’encadrer les travaux de grandes nécessités. Il n’est pas question de reprendre le travail en masse".

Combien de chantiers pourront reprendre ? Combien d’entreprises sont capable d’appliquer ces consignes ? Impossible de répondre pour le président de la CAPEB des Landes. "Moi je suis dans la peinture bâtiment", reprend Patrick Lalanne, "ça va être compliqué, les chantiers qu’on pourrait reprendre, ça va être à la marge".

Un guide incohérent pour la CGT

Dans les 23 pages de ce guide à destination des entreprises du BTP, il y a par exemple l’obligation de se laver les mains au minimum toute les deux heures et à chaque fois que l’on serait en contact avec un outils touché par un autre ouvrier. Ce qui implique du gel hydro-alcoolique en quantité et l’obligation d’un point d’eau avec savon sur chaque chantier. Les salariés doivent être soumis tous les jours à un questionnaire de santé avant de commencer le travail. Il faut pouvoir respecter des distances barrières d’un mètre minimum entre salarié et si ce n’est pas possible, il faut porter un masque, au minimum de type chirurgical.

Au moment où l’on demande à la population de rester confinée, cela n’a pas de sens pour Frédéric Boudigues, à la tête de la CGT des Landes : "En période de pénurie de gel hydroalcoolique et de masques, si on en donne au BTP, on en donnera pas à ceux qui sont confrontés tous les jours, les personnels soignants et les aides à domicile. Parce que eux, c’est une activité essentielle", s’insurge le responsable syndical. "On demande un confinement de la population et ne doivent continuer à travailler que les entreprises nécessaires à la vie du pays. Je ne pense pas que le BTP soit aujourd’hui nécessaire à la vie du pays, si ce n’est dans des cas très particuliers".

Pour expliquer ce guide envoyé aux entreprise, la CAPEB des Landes organise depuis ce vendredi des visioconférences avec les chefs d’entreprise qui le souhaitent.