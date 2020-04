Coronavirus dans les Landes : le thermalisme à l'arrêt, "les assureurs doivent nous couvrir"

Le thermalisme est à l’arrêt depuis un mois. Un choc économique forcément pour le département des Landes, ses cinq villes thermales et ses 19 établissements qui reçoivent habituellement chaque année plus de 70.000 curistes.

Environ 2.000 salariés sont actuellement au chômage partiel, soit 1.300.000 heures à indemniser. Alors jusqu'à quand pourra tenir le secteur ? Question posée ce jeudi matin à Arnaud Laborde, le président du Syndicat des établissements thermaux des Landes et directeur des thermes de Saubusse.

France Bleu : Toujours pas de date de réouverture ?

Arnaud Laborde : Non. Nous pensions avoir des nouvelles hier de notre instance nationale, et nous n'en avons pas eu. Il va falloir prendre sur nous, de dire qu'avant mi-juillet nous n'allons pas pouvoir accueillir de curistes dans nos établissements. Il va fallloir l'annoncer à partir d'aujourd'hui à nos curistes.

Cette incertitude, elle est pesante pour les curistes et les professionnels ?

Les curistes viennent pour leur bien-être et les bienfaits que leur procurent la cure. Et ça, ils nous le disent : ils ont des douleurs, ils sont inquiets eux aussi. Ils ne viennent pas en cure pour des vacances.

Et pour la filière ?

C'est énorme. Nous avons à peu près 2.000 salariés au chômage, on a demandé à peu près 1.300.000 heures de chômage à la Dirrect. C'est impressionnant. Je ne sais pas comment on va s'en sortir... On va avoir la taxe coronavirus, mais il y a des dégâts collatéraux terribles avec tout ce qui est restauration, loueurs, les campings, l'alimentation, les garages... C'est énorme ! Sans parler de la taxe de séjour, mais c'est accessoire.

Au moment de la réouverture, avez-vous déjà réfléchi à la façon d'accueillir les curistes dans les meilleures conditions ?

On va prioriser la santé des curistes. On ne peut pas les recevoir avec des masques sur le nez, des gants. Ce sont des soins d'eau, et un masque va résister 3 secondes et c'est fini. Il faut absolument être sûr qu'il n'y ait aucun risque pour les recevoir. On espère que d'ici mi-juillet ce sera peut-être envisageable. Certains pensent plus tard, moi je compte sur mi-juillet. On est en train d'y penser, parce que des gens ont réservé pour démarrer le 1er juillet. On va leur dire vous ne pouvez pas commencer avant le 15, ils auront deux semaines à reporter et c'est pour ça aussi qu'on envisage d'ouvrir plus longtemps dans la saison. Pour pouvoir accepter des gens qui n'auront pas leur cure cette année, et qui en souffrent.

La filière a les reins suffisamment solides ? Combien de temps peut-elle tenir ?

Tant que les aides de l'Etat vont nous suivre, on va faire en sorte de tenir. Mais, si les assureurs ne répondent pas à nos demandes parce qu'on a des contrats qui prévoient, après fermeture administrative sur risque de pandémie ou d'épidémie, nous sommes en épidémie quand nous avons eu cet arrêté de fermeture, les assureurs doivent nous couvrir. C'est prévu dans nos contrats, malheureusement pour l'instant ils ne répondent pas. Donc, des demandes devant les tribunaux ont été faites.

Il n'y a pas de réponse du côté des assureurs à vos demandes pour l'instant ?

Aucune. Les dépôts de plainte vont être portés puisqu'ils ne vont même pas chercher nos lettres recommandées.

Pourtant le Premier ministre, le ministre de l'Economie ont insisté sur le fait que les compagnies d'assurance devaient répondre

Oui, nous avons entendu le Président aussi lors de sa dernière intervention. Mais les assureurs ne nous répondent pas. C'est catastrophique. Les banques nous répondent, ce n'est pas cadeau mais elles facilitent les choses pour qu'on puisse avoir des crédits avec la BPI. Les banques nous répondent, les assureurs pas du tout.