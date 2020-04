La Poste a pour objectif d'instaurer un quatrième jour de distribution du courrier à compter du mardi 21 avril et d'ouvrir 10 000 points de contact d'ici la fin du mois. Le PDG du groupe Philippe Wahl était en visite dans la Marne hier.

Coronavirus : davantage de tournées et de bureaux ouverts à la Poste

Depuis le 6 avril dernier, l'activité colis, freinée par l'épidémie de coronavirus, reprend à nouveau jusqu'à atteindre un niveau quasi-normal. D'où le souhait du groupe La Poste d'assurer la distribution du courrier et des colis un quatrième jour par semaine, le mardi. Jusqu'à présent, c'était du mercredi au vendredi.

Les instances représentatives du personnel étaient consultées encore hier à ce sujet. Il est déjà acquis que la presse quotidienne nationale et régionale sera livrée aux abonnés du lundi au vendredi à partir de ce 20 avril.

Pour les syndicats CFDT, CGT et Sud, quatre jours consécutifs sans distribution limitait les risques de propagation du virus et cette montée en puissance se fait à marche forcée. Sud avait saisi la justice mais a été débouté par le Tribunal de grande instance de Paris le 9 avril dernier. Le PDG de la Poste Philippe Wahl, en visite dans la Marne ce vendredi, estime que "ce jugement valide les dispositions prises par la Poste et qu'il faut garder les mêmes conditions".

Le PDG de la Poste, Philippe Wahl, a visité la plateforme de distribution du courrier de Chalons-en-Champagne le vendredi 17 avril © Radio France - Alexandre Blanc

Après avoir concentré ses effectifs sur la distribution des allocations sociales, le PDG de la Poste souhaite redéployer les moyens. Chaque agent a à sa disposition du gel hydro-alcoolique, des gants et un masque (dont le port n'est pas obligatoire). Les guichets sont équipés de vitre plexiglas.

La Poste a également pour objectif d'ouvrir 10 000 points de contact d'ici la fin du mois d'avril contre 8475 ce vendredi 17 avril, parfois à horaires réduits. Chaque jours, 50 bureaux de poste ferment en France à cause de suspicions de cas de coronavirus. Ils rouvrent, au bout de quelques jours, après désinfection des locaux.