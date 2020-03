Coronavirus : de nombreuses entreprises du Nord-Pas-de-Calais stoppent leur production

On ne compte plus les entreprises du Nord-Pas-de-Calais qui stoppent ou réduisent leur production durant cette période de crise du coronavirus et de confinement depuis mardi midi partout sur le territoire. La plus grosse usine de la région fonctionnera à 30% de ses capacités d’ici lundi.

"Une baisse drastique" décrit Frédéric Specque de la CGT. Arc International à Arques dans le Pas-de-Calais est en train de réduire sa production. La verrerie arrêtera deux fours d’ici ce jeudi, cinq sur dix au total dans les prochains jours. "Ils ne seront pas totalement arrêtés mais sous surveillance" explique ce représentant syndical. Une partie des 5.000 salariés sera en chômage partiel.

PSA, Toyota, Alstom

D’autres sites sont évidemment touchés par ces arrêts. C’est le cas dans l’automobile de PSA à Hordain mais aussi celui de Toyota à Onnaing et ses 4.000 employés. L’usine d’Altsom Petite Forêt tourne au ralentie. Pas de fermeture totale mais 800 salariés en télétravail et plus de 260 toujours sur site. Pour eux, les espaces de travail seront réaménagés afin de respecter les distances de sécurité.

En revanche, la production de l’aciérie LME près de Valenciennes est stoppée, idem pour Alcatel à Calais où une dizaine d'employés resteront physiquement sur place pour de la surveillance. De son côté le métallurgiste Tata Steel à Louvroil dans l’Avesnois a placé la majorité des 500 salariés en chômage partiel pour deux semaines au moins.