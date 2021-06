Coronavirus : de nouveau ouvertes, les agences de voyage du Mans retrouvent leur clientèle

Après un an de pandémie et trois confinements, les Sarthois et Sarthoises ont envie de partir en vacances cet été. L'arrivée des beaux jours et le déconfinement progressif donnent des envies d'évasion . Dpuis la réouverture des agences de voyage du Mans, le 19 mai, les réservations reprennent.

Les clients sont de retour dans les agences de voyage de la Sarthe. Depuis la réouverture des agences, le 19 mai, le téléphone ne cesse de sonner. À l'autre bout du fil, des clients qui demandent certes encore d'annuler ou de reporter des voyages, mais de plus en plus réservent leurs vacances d'été. La campagne de vaccination qui avance, les différentes étapes du déconfinement progressif, l'arrivée des beaux jours, sont autant de facteurs qui donnent des envies d'évasion. Dans le centre-ville du Mans, l'activité semble reprendre pour ce secteur du tourisme qui fut fortement touché par la crise sanitaire.

"On sent qu'il y a un regain d'activité"

Depuis le 19 mai, Lucie peut de nouveau accueillir dans son agence de voyage mancelle ses clients, sans rendez-vous. Elle constate depuis "plus de passages en agence spontanés et beaucoup d'appels". Un engouement qui "fait plaisir", car après des mois de fermeture, les agences ont le sentiment de voir le bout du tunnel. "On sent vraiment qu'il y a une attente, une envie, malgré des questions et des doutes sur ce qu'on a le droit de faire ou non", se réjouit la conseillère. Il faut dire que depuis la fin des restrictions de déplacement et à l'approche de la saison estivale, les Manceaux et Mancelles ont plus que jamais envie de bouger. Mais Lucie préfère rester "prudente, car on a vécu une année compliquée, et on sait que tout ne va pas revenir à la normale en quelques mois".

Des réservations de dernière minute et vers la France

La crise sanitaire étant toujours présente, les futurs vacanciers tardent à réserver, craignant de nouvelles restrictions. "La saison des réservations est plus étendue", observe Lucie. D'habitude, ses clients anticipent dès décembre pour leurs vacances d'été, mais "cette année, ce sera forcément plus de réservations à la dernière minute", au gré des annonces gouvernementales. Cela demande donc une nouvelle organisation au sein de l'agence : "Il faut être réactif" et expliquer aux clients qu'ils vont devoir "prendre ce qui va rester", surtout quand ils prévoient leurs congés une semaine à l'avance.

Une autre agence de voyage du centre-ville du Mans se réjouit d'avoir un regain d'activité depuis sa réouverture. Ses salariés reçoivent principalement des demandes de réservations vers la France. Parmi les destinations préférées des Sarthois : la Côte-d'Azur et la façade atlantique. Certains se projettent à l'étranger, selon les contraintes sanitaires : la Grèce, l'Espagne, ou l'Italie sont ainsi privilégiées.

Dans son agence de voyage, Lucie reçoit aussi énormément de demandes pour des voyages vers l'Algérie. Alicia vient ainsi de réserver pour partir en juillet à Oran avec sa famille. "C'est émouvant, je n'y crois pas encore", lâche cette étudiante de 20 ans, très émue de pouvoir retrouver sa famille algérienne après plus d'un an de séparation. Le pays avait coupé ses liaisons aériennes et maritimes en mars 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus, mais partiellement rouvrira dès début juin ses frontières. Alicia est toutefois très prévoyante, elle s'est tournée vers l'agence de voyage pour parer toute éventualité : "Ça rassure, l'agence de voyage prend en compte s'il y a une annulation et prend en charge en cas de problème avec les billets", indique-t-elle.

Des clients inquiets quant aux restrictions sanitaires

Avant même de réserver, certains clients préfèrent s'informer sur la situation sanitaire et sur les éventuelles restrictions qui peuvent être imposées dans tel ou tel pays : tests de dépistage PCR à l'arrivée ou au retour, quarantaine, etc. Lucie vérifie régulièrement les sites officiels, comme "les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères". Mais elle prévient, "quand on dit quelque chose, c'est valable à un instant T, mais deux jours plus tard, deux ou trois mois après, ce sera peut-être une règle différente". Cette conseillère en agence de voyage attend donc avec impatience l'arrivée du pass sanitaire, qui permettra "d'harmoniser les conditions de voyage au sein de l'Union européenne" et donc de faciliter les déplacements.