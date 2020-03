Coronavirus : de nouveaux services pour répondre aux Normands

Au quatrième jour de confinement, ce vendredi, les communes et les différents services de l'Etat poursuivent l'adaptation de leurs services aux impératifs de restrictions de déplacement et de contacts imposés par la pandémie de coronavirus.

Pour répondre aux questions et aux nouveaux besoins imposés par le confinement et la pandémie de coronavirus Covid-19, de nouvelles plateformes et de nouveaux horaires sont mis en place. Voici quelques-uns de ces services et de ces numéros en Normandie.

Un numéro d'écoute pour la ville et le CCAS de Saint-Lô

Mis en place ce vendredi, ce nouveau service propose une écoute attentive, des réponses aux questions et propose des services adaptés dans le contexte de la pandémie : personne isolée ayant besoin de parler, signalement d'un voisin en difficulté, absence de nouvelle d'une personne âgée ou seule depuis quelques jours ou plus largement questions sur le confinement.

Les Saint-lois peuvent contacter le 02 33 77 60 71 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Coût d'un appel local.

Un numéro vert pour La Hague

La commune de La Hague met en place à partir de ce vendredi un numéro vert (0800.840.888) afin de faciliter le quotidien perturbé de ses habitants . Il permet de répondre à des demandes formulées aux horaires de fermeture téléphonique de la mairie, de la maison des services publics ou encore des mairies déléguées 24h/24h.

A compter de lundi 23 mars, l’accueil des enfants de personnels soignants se fera pour tout le territoire sur le seul site scolaire de Beaumont-Hague (école maternelle).

Les services auprès des personnes en difficulté à Caen

La Boussole, centre d'accueil de jour du Centre communal d'action sociale (CCAS) de la Ville de Caen, est ouverte de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Des consultations médicales peuvent être proposées. Le restaurant social est en revanche fermé.La permanence d’accueil social du CCAS de la Ville de Caen est accessible par téléphone, uniquement pour les demandes urgentes, au 02 31 15 59 70. Le Service Info Accueil Petite Enfance du CCAS est exclusivement mobilisé sur la gestion de l'accueil d’enfants de personnels prioritaires. Pour tout autre demandé, il faut écrire au ccasenfance@caen.fr.

La gestion des arrêts de travail pour les entreprises

Pour la gestion des arrêts de travail pour les entreprises dans le contexte du Coronavirus, la CPAM de la Manche invite à consulter régulièrement et quotidiennement le site https://www\.ameli\.fr/entreprise

L'accueil des enfants du personnel soignant le week-end à Coutances.

La communauté de communes Coutances mer et bocage ouvre ses crèches et accueils de loisirs aux enfants des personnels soignants n'ayant pas d'autre mode de garde possible samedi et dimanche de 7h30 à 19h sur réservation obligatoire au 02 33 76 55 87.

Les parents doivent fournir le repas de leurs enfants.

Les crèches concernées sont celles de Cerisy-la-Salle et de Montmartin-sur-Mer, les accueils de loisirs ceux de Saint-Sauveur Villages, Hambye, Cerisy-la-Salle, Quettreville-sur-Sienne, Gouville-sur-Mer et Coutances.

Pour tout renseignement, les habitants peuvent contacter la direction de l'enfance et de la jeunesse sur secretariat.deej@communaute-coutances.fr et au 02 33 76 55 87.

Croix-Rouge française : un dispositif d’écoute et de livraison pour les personnes vulnérables

Pour répondre à la crise COVID-19, la Croix-Rouge française a suspendu certaines de ses activités pour se concentrer sur la réponse à l’urgence sanitaire et sociale (secours, maraudes, centres d’hébergement pour sans-abri, distribution alimentaire).

Elle complète sa réponse avec « Croix-Rouge chez vous », un dispositif qui s’adresse aux personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social. En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h